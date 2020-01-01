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"Черная пантера" Наоми Кэмпбелл поразила фигурой в прозрачном наряде

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Супермодель Наоми Кэмпбелл позировала на улице Парижа в пикантном наряде.
"Черная пантера" Наоми Кэмпбелл поразила фигурой в прозрачном наряде
"Черная пантера" Наоми Кэмпбелл поразила фигурой в прозрачном наряде
instagram.com/naomi

Всемирно известная британская Супермодель, которая в этом году отпраздновала 50-летие, поделилась с поклонниками архивной фотографией, где она позировала в очень откровенном наряде от Жан-Поля Готье.

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На своей странице в Инстаграм “Черная пантера“ запостила черно-белый снимок, где она предстала на одной из улиц Парижа в прозрачном комбинезоне с специальными стразами на интимных местах. На плечи Наоми накинула длинный белый халат, а волосы украсила цветком.

“Возврат в четверг: Париж“, - лаконично подписала кадр Кэмпбелл, указав автором снимка Паоло Роверси.

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Теги: Наоми Кэмпбелл
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Источник: ivonа bigmir)net

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