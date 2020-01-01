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"Вареников рубанула": Полуголая Полякова показала, какую талию наела в карантин

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Певица Оля Полякова показала эффектные кадры в сценическом наряде .

Полякова показала талию в откровенном наряде
Полякова показала талию в откровенном наряде
instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова снова вышла на сцену в образе Королевы ночи. Звезда засветилась в коротеньком блестящем наряде и короне.

Кадрами с "межкарантинного" концерта звезда поделилась в Инстаграм.

Оля выложила часть записи выступления, а также сняла видео из гримерки. Певица нарочно показала, какая у нее талия и пошутила, что утром "натрескалась вареников".

Полякова показала талию в откровенном наряде
Полякова показала талию в откровенном наряде
instagram.com/polyakovamusic

Полякова показала талию в откровенном наряде
Полякова показала талию в откровенном наряде
instagram.com/polyakovamusic

Полякова показала талию в откровенном наряде
Полякова показала талию в откровенном наряде
instagram.com/polyakovamusic

Полякова показала талию в откровенном наряде
Полякова показала талию в откровенном наряде
instagram.com/polyakovamusic

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Теги: Оля Полякова, фигура звезды, наряды звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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