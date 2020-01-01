"Вареников рубанула": Полуголая Полякова показала, какую талию наела в карантин
Певица Оля Полякова показала эффектные кадры в сценическом наряде .
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Певица Оля Полякова снова вышла на сцену в образе Королевы ночи. Звезда засветилась в коротеньком блестящем наряде и короне.
Кадрами с "межкарантинного" концерта звезда поделилась в Инстаграм.
Оля выложила часть записи выступления, а также сняла видео из гримерки. Певица нарочно показала, какая у нее талия и пошутила, что утром "натрескалась вареников".
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