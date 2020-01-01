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Сексапильную Мишу Романову раскритиковали за эксперименты со внешностью

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Экс-виагрянка Миша Романова поделилась с подписчиками фото в новом образе.

Сексапильную Мишу Романову раскритиковали за эксперименты со внешностью
Сексапильную Мишу Романову раскритиковали за эксперименты со внешностью
instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость запечатлена в телесном обтягивающем мини-платье, клетчатом пиджаке и ботильонах. Соблазнительный образ артистка дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.

Певица часто радует фанатов откровенными фото, однако макияжем она лишь всегда подчеркивала естественную красоту. На этот раз Миша решила поэкспериментировать с образом, сделав выразительный мейк. Об этом девушка призналась под публикацией:

«Я крайне редко рисую себе стрелки😅Вот, решила поэкспериментировать».

Поклонникам не понравился новый облик Романовой, и они высказали свое недовольство в комментариях:

«Я не узнала😭».

«С этим макияжем совсем другое лицо».

«Блин, как кукла, сколько можно операции делать?»

«Как-то не похожа на себя».

«Чудеса фотошопа. На себя совсем не похожи».

«От прежней Наташи ничего не осталось. Очередная кукла, без индивидуальности».

«Миша, это ты? Раньше была миловидная индивидуальная и моложе выглядела, а сейчас – не то».

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Источник: ivonа bigmir)net

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