Сексапильную Мишу Романову раскритиковали за эксперименты со внешностью
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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость запечатлена в телесном обтягивающем мини-платье, клетчатом пиджаке и ботильонах. Соблазнительный образ артистка дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.
Певица часто радует фанатов откровенными фото, однако макияжем она лишь всегда подчеркивала естественную красоту. На этот раз Миша решила поэкспериментировать с образом, сделав выразительный мейк. Об этом девушка призналась под публикацией:
«Я крайне редко рисую себе стрелки😅Вот, решила поэкспериментировать».
Поклонникам не понравился новый облик Романовой, и они высказали свое недовольство в комментариях:
«Я не узнала😭».
«С этим макияжем совсем другое лицо».
«Блин, как кукла, сколько можно операции делать?»
«Как-то не похожа на себя».
«Чудеса фотошопа. На себя совсем не похожи».
«От прежней Наташи ничего не осталось. Очередная кукла, без индивидуальности».
«Миша, это ты? Раньше была миловидная индивидуальная и моложе выглядела, а сейчас – не то».
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