Экс-виагрянка Миша Романова поделилась с подписчиками фото в новом образе.

Сексапильную Мишу Романову раскритиковали за эксперименты со внешностью instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость запечатлена в телесном обтягивающем мини-платье, клетчатом пиджаке и ботильонах. Соблазнительный образ артистка дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.

Певица часто радует фанатов откровенными фото, однако макияжем она лишь всегда подчеркивала естественную красоту. На этот раз Миша решила поэкспериментировать с образом, сделав выразительный мейк. Об этом девушка призналась под публикацией:

«Я крайне редко рисую себе стрелки😅Вот, решила поэкспериментировать».

Поклонникам не понравился новый облик Романовой, и они высказали свое недовольство в комментариях:

«Я не узнала😭». «С этим макияжем совсем другое лицо». «Блин, как кукла, сколько можно операции делать?» «Как-то не похожа на себя». «Чудеса фотошопа. На себя совсем не похожи». «От прежней Наташи ничего не осталось. Очередная кукла, без индивидуальности». «Миша, это ты? Раньше была миловидная индивидуальная и моложе выглядела, а сейчас – не то».

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