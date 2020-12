Британская певица Виктория Бекхэм со своей дочерью записали видео для TikTok.

Виктория Бекхэм с дочерью покорили Сеть зажигательным танцем instagram.com/victoriabeckhambeauty

Читай также: «Прости и спасибо»: Евгений Кошевой показал фото своего отца

Популярная исполнительница Виктория Бекхэм и ее 9-летняя дочь Харпер станцевали зажигательный танец под песню Wiz Khalifa Baby Come Give Me Something. Знаменитость составила компанию своей дочке и исполнила вместе с ней несложные движения под музыку. Видеоролик стал очень популярным в Сети именно благодаря участию в нем Виктории. Многим фанатам короткий ролик напомнил о временах, когда Бекхэм была участницей группы Spice Girls.

Также певица восхитила своих поклонников стройной фигурой, представ перед камерой в коротеньком топе и обтягивающих лосинах:

«Когда твоя мама танцует круче тебя». «Виктория, ты круче всех подростков, которые танцуют этот танец». «Posh Spice вернулась!». «Обожаю Викторию». «Королевы TikTok. Харпер пошла по стопам мамы». «Девочка такая счастливая оттого, что мама с ней танцует».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​