«Прости и спасибо»: Евгений Кошевой показал фото своего отца

Украинский шоумен Евгений Кошевой поделился с подписчиками архивным снимком.

Евгений Кошевой показал фото своего отца instagram.com/evgenii.koshevoi

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Актер студии Квартал 95 Евгений Кошевой на своей странице в Инстаграм опубликовал редкое фото своего отца. На черно-белом снимке запечатлен высокий мужчина в рубашке и куртке. Под публикацией актер написал трогательное обращение к своему уже покойному отцу, которому исполнилось бы 74 года в этот день:

«У тебя двое внуков и две внучки. Им не будет стыдно за своих родителей как ты и хотел. Мы следуем твоему примеру. С каждым годом жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день. Прости и спасибо тебе за всё, что ты мне дал, ПАПА. СЕГОДНЯ ТЕБЕ БЫЛО БЫ 74 #совершенноголова».

Евгений не часто делится моментами из личной жизни в социальных сетях, поэтому такое откровенное обращение к покойному отцу нашло отклик у большинства фолловеров. И фанаты выразили слова поддержки в комментариях:

«Женя Ви людина з неймовірним 💚. Він, десь там з гордістю дивиться на Вас! Дякую за те що даруєте багатьом усмішку!!! ❤️👏» «Очень трогательные слова , Отец бы гордился таким сыном , но он с верху всё видит , и гордится вами 🙏🏼🙏🏼». «Як гарно і болюче одночасно». «Сильно сказано». «Очень красивые слова».

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