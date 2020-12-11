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«Кровь с молоком»: Вера Брежнева засветила пышную грудь в топе

Комментариев: 3
Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками сексуальным снимком.

Вера Брежнева засветила пышную грудь в топе
Вера Брежнева засветила пышную грудь в топе
instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость предстала в топе с глубоким декольте, пиджаке, декорированном стразами и джинсах. Откровенный наряд подчеркнул аппетитные формы звезды, в особенности пышную грудь и подтянутый животик. Стильный образ артистка дополнила распущенными волосами и сдержанными макияжем.

Вера часто радует своих фанатов снимками в соблазнительных одеяниях, демонстрируя свою шикарную фигуру и естественную красоту. Фолловеры восхищаются внешним видом 38-летней артистки, осыпая ее комплиментами в комментариях:

«Желанная какая!»

«Кровь с молоком».

«Вот это красота!»

«Любимая красотка».

«Верочка, как ты прекрасна».

«Боже, какая ты красивая».

«Верунчик, ты красавица! Лучше всех!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  11.12.2020, 11:58
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гость
Лифон неправильно подобран, или не так?
гость  (аноним)  11.12.2020, 11:24
Оценка:  0
гость
желанная? Возможно, но Костя....корень Жень -Шеня привязывать что ли?
гость  (аноним)  11.12.2020, 11:23
Оценка:  0
гость
пышную? Плоскодонка! так тебя называли в школе?
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