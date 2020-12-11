«Кровь с молоком»: Вера Брежнева засветила пышную грудь в топе

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками сексуальным снимком.

Вера Брежнева засветила пышную грудь в топе instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость предстала в топе с глубоким декольте, пиджаке, декорированном стразами и джинсах. Откровенный наряд подчеркнул аппетитные формы звезды, в особенности пышную грудь и подтянутый животик. Стильный образ артистка дополнила распущенными волосами и сдержанными макияжем.

Вера часто радует своих фанатов снимками в соблазнительных одеяниях, демонстрируя свою шикарную фигуру и естественную красоту. Фолловеры восхищаются внешним видом 38-летней артистки, осыпая ее комплиментами в комментариях:

«Желанная какая!» «Кровь с молоком». «Вот это красота!» «Любимая красотка». «Верочка, как ты прекрасна». «Боже, какая ты красивая». «Верунчик, ты красавица! Лучше всех!»

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