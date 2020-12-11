«Кровь с молоком»: Вера Брежнева засветила пышную грудь в топе
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость предстала в топе с глубоким декольте, пиджаке, декорированном стразами и джинсах. Откровенный наряд подчеркнул аппетитные формы звезды, в особенности пышную грудь и подтянутый животик. Стильный образ артистка дополнила распущенными волосами и сдержанными макияжем.
Вера часто радует своих фанатов снимками в соблазнительных одеяниях, демонстрируя свою шикарную фигуру и естественную красоту. Фолловеры восхищаются внешним видом 38-летней артистки, осыпая ее комплиментами в комментариях:
«Желанная какая!»
«Кровь с молоком».
«Вот это красота!»
«Любимая красотка».
«Верочка, как ты прекрасна».
«Боже, какая ты красивая».
«Верунчик, ты красавица! Лучше всех!»
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