Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
В воскресенье, 15 ноября, судья “Танців з зірками 2020“ Влад Яма травмировался в прямом эфире четвертьфинала проекта. Хореограф разорвал связки на правой руке во время выступления с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком.
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И хотя обошлось без перелома, Владу все равно понадобилась операция. Сегодня, 23 ноября, в 7 часов утра артист опубликовал в Инстаграм видео, где он с женой Лилией едет в больницу.
Позже он опубликовал короткие ролики снятые сразу же после хирургического вмешательства. По словам Ямы, операция проходила под местным наркозом и длилась час. Сначала танцор совсем не чувствовал руки и даже не мог ее поднять. А около часа назад признался, что появилась сильная боль.
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