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Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке

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Неделю назад Влад Яма получил травму на "Танцях з зірками 2020".
Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
instagram.com/vladyama_official

В воскресенье, 15 ноября, судья “Танців з зірками 2020“ Влад Яма травмировался в прямом эфире четвертьфинала проекта. Хореограф разорвал связки на правой руке во время выступления с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком.

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И хотя обошлось без перелома, Владу все равно понадобилась операция. Сегодня, 23 ноября, в 7 часов утра артист опубликовал в Инстаграм видео, где он с женой Лилией едет в больницу.

Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
Скриншот

Позже он опубликовал короткие ролики снятые сразу же после хирургического вмешательства. По словам Ямы, операция проходила под местным наркозом и длилась час. Сначала танцор совсем не чувствовал руки и даже не мог ее поднять. А около часа назад признался, что появилась сильная боль.

Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
Скриншот

Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
Скриншот

Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
Скриншот

Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
Скриншот

Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
Влад Яма запостил первые кадры после операции на руке
Скриншот

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Теги: Влад Яма
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Источник: ivоna bigmir)net

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