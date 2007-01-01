Влад Яма запостил архивное фото из "Танців з зірками 2007"
Популярный украинский танцор и хореограф, судья проекта “Танці з зірками 2020“ Влад Яма поделился с подписчиками раритетной фотографией со съемок танцевального шоу 13 лет назад.
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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис артист запостил кадр, который был сделан на шоу результатов в первых выпусках третьего сезона “Танців з зірками“ в 2007 году. В нем участвовали звезды предыдущих сезонов не только из Украины, но и из Италии, Австрии, Польши и России.
Так, на снимке мы можем увидеть ведущего Юрия Горбунова рядом с такими парами: Виталий Козловский и Ксения Горб, Наталья Королева и Евгений Папуанишвили, а также Наталья Могилевская и Влад Яма.
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