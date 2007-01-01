Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Влад Яма запостил архивное фото из "Танців з зірками 2007"

Комментариев: 0
На раритетном кадре можно увидеть Наталью Могилевскую, Виталия Козловского и Наталью Королеву.
Влад Яма запостил архивное фото из "Танців з зірками 2007"
Влад Яма запостил архивное фото из "Танців з зірками 2007"
instagram.com/vladyama_official

Популярный украинский танцор и хореограф, судья проекта “Танці з зірками 2020“ Влад Яма поделился с подписчиками раритетной фотографией со съемок танцевального шоу 13 лет назад.

Читай также: “Танці з зірками 2020“: Леся Никитюк пришла на шоу лысой

Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис артист запостил кадр, который был сделан на шоу результатов в первых выпусках третьего сезона “Танців з зірками“ в 2007 году. В нем участвовали звезды предыдущих сезонов не только из Украины, но и из Италии, Австрии, Польши и России.

Так, на снимке мы можем увидеть ведущего Юрия Горбунова рядом с такими парами: Виталий Козловский и Ксения Горб, Наталья Королева и Евгений Папуанишвили, а также Наталья Могилевская и Влад Яма.

"Танці з зірками" в 2007 году
Скриншот

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Влад Яма, Танці з зірками
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь