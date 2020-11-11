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"Давно мечтала о таком аксессуаре": Ризатдинова рассекретила, что купила на первую зарплату

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Анна Ризатдинова призналась, какой дорогой аксессуар купила на свою первую зарплату Молодежной сборной команды Украины.
"Давно мечтала о таком аксессуаре": Ризатдинова рассекретила, что купила на первую зарплату
"Давно мечтала о таком аксессуаре": Ризатдинова рассекретила, что купила на первую зарплату
instagram.com/anna_rizatdinova

Известная украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр и финалистка прошлогоднего сезона “Танців з зірками“ Анна Ризатдинова призналась, что обожает шоппинг. Сейчас 27-летняя знаменитость любит появляться на публике в роскошных платьях и в туфлях на каблуке. Однако, так было не всегда.

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На своей странице в Инстаграм Анна рассекретила, что во время активной карьеры весь ее гардероб состоял из спортивной одежды. Было пару платьев для банкетов после соревнований. 

Кроме того, Ризатдинова призналась, какой дорогой аксессуар купила на свою первую зарплату после Олимпийских игр. Как выяснилось, гимнастка долгое время мечтала о сумке Channel.

“Первая большая и очень желанная покупка, которую я очень хорошо помню, — это сумка Channel 👜 Купила её на деньги, которые нам выдали после Олимпийских игр. Я не потратила всю сумму на шоппинг, но давно мечтала именно о таком аксессуаре. Моему счастью просто не было предела🙈Особенно радовал тот факт, что не кто-то тебе её купил, а ты сама, на свои честно заработанные деньги смогла себе такое позволить!  Потом уже начала тратить больше денег на одежду. Потому что раньше мой гардероб состоял из спортивной одежды и кроссовок 👟 Было пару платьев для банкетов после соревнований, и всё. Я особо никуда не ходила, поэтому и нужды такой не было🤷‍♂️ Когда закончила спортивную карьеру, проснулась жадность к платьям 👗 и каблукам 👠“, - написала спортсменка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неожиданно для себя открыла, что сегодня День шоппинга 😄 И решила рассказать о том, когда и как началась моя любовь к покупкам👇 С 16 лет я начала получать зарплату Молодёжной сборной команды Украины. И очень гордилась тем, что с юного возраста уже зарабатывала деньги😊 Первая большая и очень желанная покупка, которую я очень хорошо помню, — это сумка Channel 👜 Купила её на деньги, которые нам выдали после Олимпийских игр. Я не потратила всю сумму на шоппинг, но давно мечтала именно о таком аксессуаре. Моему счастью просто не было предела🙈Особенно радовал тот факт, что не кто-то тебе её купил, а ты сама, на свои честно заработанные деньги смогла себе такое позволить! ☺️ Потом уже начала тратить больше денег на одежду. Потому что раньше мой гардероб состоял из спортивной одежды и кроссовок 👟 Было пару платьев для банкетов после соревнований, и всё. Я особо никуда не ходила, поэтому и нужды такой не было🤷‍♂️ Когда закончила спортивную карьеру, проснулась жадность к платьям 👗 и каблукам 👠 Конечно, работа всё равно не позволяет перейти на кэжуал-стиль. Спортивная одежда присутствует в моём гардеробе всегда, ведь я тренирую деток в Академии @rizatdinova.academy. Тем не менее, очень люблю платья и деловые костюмы. Предпочитаю женственный и классический стиль. И не всегда следую трендам, если они кажутся мне чересчур вычурными. Обязательно в гардеробе есть базовые вещи. Это джинсы, белая футболка и кеды. Также чёрное платье на все случаи жизни, чёрные и белые лодочки😉 Я могу очень быстро трансформироваться из спортивного костюма в платье на каблуках. В обоих образах чувствую себя комфортно. Хотя ноги быстро устают, но я всё равно считаю каблуками одним из самых сексуальных элементов гардероба. А без чего вы не представляете свой гардероб? #аннаризатдинова #fashion #styleoftheday #fashionblogger #fashionstyle #мода #shopping

Допис, поширений Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Напомним, ранее Сергей Мельник прокомментировал роман с Анной Ризатдиновой.

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Теги: Анна Ризатдинова
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Источник: ivоna bigmir)net

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