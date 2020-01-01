У "Холостяка" Сергея Мельника и гимнастки Анны Ризатдиновой завязался роман во время участия в проекте "Танці з зірками 2020".

"Между нами все только начинается": Мельник прокомментировал роман с Ризатдиновой instagram.com/sergeimelnik

В воскресенье, 8 ноября, состоялся одиннадцатый эфир проекта “Танці з зірками 2020“, во время которого Сергей Мельник рассекретил, что между ним и финалисткой прошлого сезона Анной Ризатдиновой зародились романтические чувства.

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В комментарии для ТСН.ua экс-участник шоу “Холостяк“ впервые рассказал, как у него начался роман с Ризатдиновой. По словам Сергея, он впервые познакомился с гимнасткой во время подготовки к девятому эфиру “Танців з зірками“, в котором участники танцевали со звездами прошлых сезонов.

“Мы встретились впервые на проекте, работали вместе над танцем, который был невероятно нежным и чувственным – эмоциональный венский вальс. Эта девушка “разбудила меня” – к ней невозможно быть безразличным. Она очень нежная, внимательная, дисциплинированная и все что присуще моему характеру как в зеркале я вижу в Ане. И наверное сейчас только она, как спортсмен, понимает меня лучше остальных“, - поделился футболист.

Также Мельник признался, что у него пока не было полноценных свиданий с Ризатдиновой из-за напряженного графика.

“Встречи были, но их было немного, потому что сейчас мой график как никогда загружен – не успеваю ни есть, ни спать. После нашего первого совместного танца, мы конечно же много общались, виделись. Между нами все только начинается и я уверен, что это начало большого и совместного пути“, - сказал Сергей.

Кроме того, мужчина заявил, что мечтает познакомится с сыном Анны - Романом, которому через дня дня исполнится три года.

“С сыном Ани мы еще не знакомы, но мне бы очень хотелось с ним познакомится. Пока я видел его только на фотографиях – он славный милый малыш. Я очень люблю детей, у моего брата есть дочь, у сестры двое детей, думаю мы точно подружимся с ним“, - рассказал Сергей Мельник.

Как прошел одиннадцатый эфир шоу “Танці з зірками 2020“ можно посмотреть здесь.