Вылетевший из "Танців з зірками 2020" Сергей Танчинец назвал своего фаворита
В воскресенье, 8 ноября, вышел одиннадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2020“, во время которого судьи и зрители определились с четверкой четвертьфиналистов.
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Однако в числе этих счастливчиков не оказалось лидера группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца и его партнерши Яны Цибульской. Звездный участник решил прокомментировать свой уход в Инстаграм.
“Трохи думок і слів про мою чудову танцювальну пригоду!) Наголовніше – немає нічого неможливого! Все чого ти хочеш, все що тобі важливе, якщо докладеш достатньо зусиль, може тобі підкоритися! Вчергове довів собі цю істину. Якшо шо, то 38-й рік життя – саме час для того щоби навчитись танцювати ;) Величезна вдячність всім хто нас підтримував, голосував, переживав, мотивував! Дякуючи вам ми дійшли до 11-го ефіру, а це ого як не мало!) Маю надію, ми робили вас трохи щасливішими, в ці не прості часи!“, - написал Сергей.
Отдельно музыкант обратился к танцовщице Яне Цибульской, а также к своим самым близким людям.
“Чарівна, мегаталановита, цілеспрямована Яна Цибульська – кращої партнерки бути просто не могло! Ти окраса цього шоу! Я щиро дякую тобі за всі зусилля і терпіння! Свій кубок ти обов‘язково триматимеш в руках! Ти на це заслуговуєш, як ні хто!“.
Дякую всім МОЇМ! Моїй коханій Ганні, дякую люба, за цей прекрасний тиждень і особливо за останній вечір на проекті! Моїй талановитій малій Насті, моїм друзям і команді! Без вашої підтримки, я потух би ще на початках)))“.
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Кроме того, в конце поста Танчинец назвал своего фаворита. Артист заявил, что все четвертьфиналисты заслуживают победы, однако он будет болеть за Юлию Санину и Диму Жука.
“Всі хто залишився і продовжать боротьбу за перемогу – стовідсотково її заслуговують! У чвертьфіналі випадкових людей не буває! Ви всі стали мені друзями! Бажаю всім сил і вогню! Вболівтиму за пару Юлі Саніної і Діми Жука!!! Думаю, що причини мого вболівання саме за них зрозумілі і пояснень не потребують ;)“, - признался Сергей.
Трохи думок і слів про мою чудову танцювальну пригоду!) Наголовніше – немає нічого неможливого! Все чого ти хочеш, все що тобі важливе, якщо докладеш достатньо зусиль, може тобі підкоритися! Вчергове довів собі цю істину. Якшо шо, то 38-й рік життя – саме час для того щоби навчитись танцювати ;) Величезна вдячність всім хто нас підтримував, голосував, переживав, мотивував! Дякуючи вам ми дійшли до 11-го ефіру, а це ого як не мало!) Маю надію, ми робили вас трохи щасливішими, в ці не прості часи! Чарівна, мегаталановита, цілеспрямована @tsybulskayana – кращої партнерки бути просто не могло! Ти окраса цього шоу! Я щиро дякую тобі за всі зусилля і терпіння! Свій кубок ти обов‘язково триматимеш в руках! Ти на це заслуговуєш, як ні хто! Дякую всім МОЇМ! Моїй коханій @stefantosusan, дякую люба, за цей прекрасний тиждень і особливо за останній вечір на проекті! Моїй талановитій малій @nastia_55l, моїм друзям і команді! @khodachuk @nataliia_fedyk @kristina_fedyk @oleksiy.berezhnyi @andrew_radko_junior @igor.rybar @ejenka_ @yuliana_koretska @rococo1a2 @nanikri @artemgrygoryan @fomin_igor – без вашої підтримки, я потух би ще на початках))) Прекрасна команда Танців – ви просто шикарні! Було дуже круто з вами працювати! Щире вам дякую!!! @zavaduk @kseniya.gorb @zhuk_dmytro @ladakasynets @dima_varan @ona__nana @olgaslon @maya_dvalishvili @senyaperov @lesiamo @gukdmitriy і ще багато прекрасних людей!!! (Перепрошую, якщо когось не відмітив) Всі хто залишився і продовжать боротьбу за перемогу – стовідсотково її заслуговують! У чвертьфіналі випадкових людей не буває! Ви всі стали мені друзями! Бажаю всім сил і вогню! Вболівтиму за пару Юлі @the_hardkiss і Діми @zhuk_dmytro!!! Думаю, що причини мого вболівання саме за них зрозумілі і пояснень не потребують ;) І ще дуже важливе! Всі хто вболівав за нашу пару, не засмучуйтесь, ми обов‘язково зустрінемось на концертах і я вам віддячу за підтримку тим, що люблю найбільше в своєму житті – музикою!) @tanci1plus1 @bezobmezhen
Как прошел одиннадцатый эфир шоу “Танці з зірками 2020“ можно посмотреть здесь.
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