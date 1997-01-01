Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Я не думала, что он такой»: Леонардо Ди Каприо разочаровал фанатов своим поведением

Комментариев: 0
Американский актер Леонардо Ди Каприо показал свое истинное лицо вне камер.

Леонардо Ди Каприо разочаровал фанатов своим поведением
Леонардо Ди Каприо разочаровал фанатов своим поведением
gettyimages.com

Читай также: Вот это формы: Кайли Дженнер похвасталась пышным бюстом

Оскароносный актер Леонардо Ди Каприо разочаровал своих поклонников хамским поведение. Среди молодежи набирает популярность платформа TikTok, где запустили новый флешмоб, в рамках которого пользователи делятся неприятными моментами общения со звездами.

Одна девчонка рассказала своим фанатам, что знает на самом деле, какой Леонардо Ди Каприо. По словам девушки, в начале 2000-х ее брат работал охранником бывшего государственного секретаря США Колина Пауэлла. Тогда для одной из встреч в Лас-Вегасе для политика забронировали целый лифт, в целях безопасности. И этим лифтом хотел воспользоваться голливудская звезда. На возражения охранника, который предупредил, что в этот лифт зайти нельзя, Леонардо спросил: «Вы знаете, кто я такой?». Охрана ответила, что знает актера, и попросила его покинуть лифт.

Леонардо Ди Каприо разочаровал фанатов своим поведением
Леонардо Ди Каприо разочаровал фанатов своим поведением
gettyimages.com

Поклонники остались шокированы поведением знаменитости и выразили свое негодование в комментариях:

«Только не Леонардо ДиКаприо. Казалось, он искренний человек. Я бы и не подумала, что он может так себя вести... Надеюсь, эта ситуация заставила его стать скромнее».

Ранее Оля Полякова порадовала поклонников кукольным селфи

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леонардо Ди Каприо, актер, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь