«Я не думала, что он такой»: Леонардо Ди Каприо разочаровал фанатов своим поведением

Американский актер Леонардо Ди Каприо показал свое истинное лицо вне камер.

Леонардо Ди Каприо разочаровал фанатов своим поведением gettyimages.com

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Оскароносный актер Леонардо Ди Каприо разочаровал своих поклонников хамским поведение. Среди молодежи набирает популярность платформа TikTok, где запустили новый флешмоб, в рамках которого пользователи делятся неприятными моментами общения со звездами.

Одна девчонка рассказала своим фанатам, что знает на самом деле, какой Леонардо Ди Каприо. По словам девушки, в начале 2000-х ее брат работал охранником бывшего государственного секретаря США Колина Пауэлла. Тогда для одной из встреч в Лас-Вегасе для политика забронировали целый лифт, в целях безопасности. И этим лифтом хотел воспользоваться голливудская звезда. На возражения охранника, который предупредил, что в этот лифт зайти нельзя, Леонардо спросил: «Вы знаете, кто я такой?». Охрана ответила, что знает актера, и попросила его покинуть лифт.

Леонардо Ди Каприо разочаровал фанатов своим поведением gettyimages.com

Поклонники остались шокированы поведением знаменитости и выразили свое негодование в комментариях:

«Только не Леонардо ДиКаприо. Казалось, он искренний человек. Я бы и не подумала, что он может так себя вести... Надеюсь, эта ситуация заставила его стать скромнее».

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