«Я не думала, что он такой»: Леонардо Ди Каприо разочаровал фанатов своим поведением
Читай также: Вот это формы: Кайли Дженнер похвасталась пышным бюстом
Оскароносный актер Леонардо Ди Каприо разочаровал своих поклонников хамским поведение. Среди молодежи набирает популярность платформа TikTok, где запустили новый флешмоб, в рамках которого пользователи делятся неприятными моментами общения со звездами.
Одна девчонка рассказала своим фанатам, что знает на самом деле, какой Леонардо Ди Каприо. По словам девушки, в начале 2000-х ее брат работал охранником бывшего государственного секретаря США Колина Пауэлла. Тогда для одной из встреч в Лас-Вегасе для политика забронировали целый лифт, в целях безопасности. И этим лифтом хотел воспользоваться голливудская звезда. На возражения охранника, который предупредил, что в этот лифт зайти нельзя, Леонардо спросил: «Вы знаете, кто я такой?». Охрана ответила, что знает актера, и попросила его покинуть лифт.
Поклонники остались шокированы поведением знаменитости и выразили свое негодование в комментариях:
«Только не Леонардо ДиКаприо. Казалось, он искренний человек. Я бы и не подумала, что он может так себя вести... Надеюсь, эта ситуация заставила его стать скромнее».
Ранее Оля Полякова порадовала поклонников кукольным селфи
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил