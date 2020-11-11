Вот это формы: Кайли Дженнер похвасталась пышным бюстом

Американская модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантным фото.

Кайли Дженнер похвасталась пышным бюстом instagram.com/kyliejenner

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Светская львица Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в лифчике и спортивных штанах, которые немного приспустила. Нижнее белье аппетитно выделяет пышную грудь девушки, а штаны с высокой посадкой выигрышно подчеркивают тонкую талию. Образ Кайли дополнила длинными распущенными волосами и ярким макияжем.

Стоит отметить, что молодую предпринимательницу не раз осуждали за чрезмерную пластику, из-за которой девушка изменилась до неузнаваемости. Также телезвезда любит экспериментировать с внешностью благодаря яркому макияжу и парикам.

Несмотря на волну негатива, многим фанатам такие перевоплощения нравятся, и они с радостью наблюдают за жизнью знаменитости в социальных сетях.

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