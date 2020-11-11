Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вот это формы: Кайли Дженнер похвасталась пышным бюстом

Комментариев: 0
Американская модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантным фото.

Кайли Дженнер похвасталась пышным бюстом
Кайли Дженнер похвасталась пышным бюстом
instagram.com/kyliejenner

Читай также: Как Барби: Оля Полякова порадовала поклонников кукольным селфи

Светская львица Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в лифчике и спортивных штанах, которые немного приспустила. Нижнее белье аппетитно выделяет пышную грудь девушки, а штаны с высокой посадкой выигрышно подчеркивают тонкую талию. Образ Кайли дополнила длинными распущенными волосами и ярким макияжем.

Стоит отметить, что молодую предпринимательницу не раз осуждали за чрезмерную пластику, из-за которой девушка изменилась до неузнаваемости. Также телезвезда любит экспериментировать с внешностью благодаря яркому макияжу и парикам.

Несмотря на волну негатива, многим фанатам такие перевоплощения нравятся, и они с радостью наблюдают за жизнью знаменитости в социальных сетях.

Ранее Маша Ефросинина поделилась с подписчиками фото с мужем 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кайли Дженнер, модель, фото, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь