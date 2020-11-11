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Как Барби: Оля Полякова порадовала поклонников кукольным селфи

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Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками очередным снимком.

 

Оля Полякова порадовала поклонников кукольным селфи
Оля Полякова порадовала поклонников кукольным селфи
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала милое селфи. На кадре знаменитость позирует в белом халате с ярким макияжем. Основной акцент визажист сделал на глазах, которые завораживают, и нежно-розовых губах. Образ звезда дополнила укладкой волос.

Под публикацией Полякова призналась, что из-за пандемии так сильно скучает по съемочному процессу, что готова работать даже в выходные дни:

«Давно селфи не было!) я на съемках, соскучилась! Хочу работать и по выходным, а вы?»

Поклонники восхитились красотой любимой артистки, и рассыпались в комплиментах:

«Какая вы красивая 😻😻».

«Шикарная, лучшая, не отвести глаз просто❤❤❤❤».

«Неперевершена😘».

«Божеее яка краса это же просто самое солнце😍😍🔥 Безумно скучаем по вам❤️ Желаю творческих успехов😁😘».

«Какая красотка😍😍😍😍 Как в неё можно не влюбиться?😍😭»

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Теги: Оля Полякова, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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