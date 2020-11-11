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«До мамы еще далеко»: дочь Поляковой удивила пикантными снимками

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Дочь популярной певицы Оли Поляковой поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Дочь Поляковой удивила пикантными снимками
Дочь Поляковой удивила пикантными снимками
instagram.com/mashapolyakova

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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото. На кадрах 15-летняя девочка позирует в темном пальто на голое тело. Под верхней одеждой виднеется нижнее белье красного цвета. Образ Маша дополнила распущенными волосами и ярким макияжем, с акцентом на красных губах.

Под публикацией звездная дочь поинтересовалась у подписчиков, как следует девушке преподносить себя:

«Как вы думаете девушка должна себя занижать и свои достоинства, или преподносить и преувеличивать их?»

Поклонники неоднократно отмечали сходство певицы Оли Поляковой с ее старшей дочерью, и на этот раз не обошлось без сравнения. Также некоторые фанаты раскритиковали выразительный макияж девочки, а другие – отметили естественную красоту:

«Че по стрелкам?»

«До мамы еще ой как далеко».

«Стрелки некрасивые».

«Красивая и яркая».

«Ты божественна, девочка».

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Теги: Оля Полякова, Маша Полякова, фото, дочь, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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