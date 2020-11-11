«До мамы еще далеко»: дочь Поляковой удивила пикантными снимками
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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото. На кадрах 15-летняя девочка позирует в темном пальто на голое тело. Под верхней одеждой виднеется нижнее белье красного цвета. Образ Маша дополнила распущенными волосами и ярким макияжем, с акцентом на красных губах.
Под публикацией звездная дочь поинтересовалась у подписчиков, как следует девушке преподносить себя:
«Как вы думаете девушка должна себя занижать и свои достоинства, или преподносить и преувеличивать их?»
Поклонники неоднократно отмечали сходство певицы Оли Поляковой с ее старшей дочерью, и на этот раз не обошлось без сравнения. Также некоторые фанаты раскритиковали выразительный макияж девочки, а другие – отметили естественную красоту:
«Че по стрелкам?»
«До мамы еще ой как далеко».
«Стрелки некрасивые».
«Красивая и яркая».
«Ты божественна, девочка».
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