«До мамы еще далеко»: дочь Поляковой удивила пикантными снимками

Дочь популярной певицы Оли Поляковой поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Дочь Поляковой удивила пикантными снимками instagram.com/mashapolyakova

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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото. На кадрах 15-летняя девочка позирует в темном пальто на голое тело. Под верхней одеждой виднеется нижнее белье красного цвета. Образ Маша дополнила распущенными волосами и ярким макияжем, с акцентом на красных губах.

Под публикацией звездная дочь поинтересовалась у подписчиков, как следует девушке преподносить себя:

«Как вы думаете девушка должна себя занижать и свои достоинства, или преподносить и преувеличивать их?»

Поклонники неоднократно отмечали сходство певицы Оли Поляковой с ее старшей дочерью, и на этот раз не обошлось без сравнения. Также некоторые фанаты раскритиковали выразительный макияж девочки, а другие – отметили естественную красоту:

«Че по стрелкам?» «До мамы еще ой как далеко». «Стрелки некрасивые». «Красивая и яркая». «Ты божественна, девочка».

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