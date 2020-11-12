Скарлетт Йоханссон впервые появилась на публике с обручальным кольцом

Звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон сыграла тайную свадьбу с сценаристом шоу "Saturday Night Live" Колином Жостом.

В конце октября мировые СМИ сообщили, что исполнительница роли Черной вдовы в серии фильмов кинематографической вселенной Marvel Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за сценариста шоу “Saturday Night Live“ Колина Жоста после двух лет отношений.

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Влюбленные устроили закрытую свадебную церемонию, куда пригласили только самых близких родственников и друзей. А спустя две недели Скарлетт впервые появилась на публике с обручальным кольцом.

Папарацци засняли 35-летнюю артистку во время ее прогулки по Нью-Йорку 11 ноября. Актриса шла по улице в светлой кофте, джинсах, кроссовках, черной маске и с телефоном в руках. А на ее пальце можно увидеть широкое кольцо из желтого золота.

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