Роскошная Моника Беллуччи засветилась в объятиях молодого мужчины

56-летняя актриса Моника Беллуччи снялась для нового номера итальянского Vogue.

Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поделилась с подписчиками кадрами из новой фотосессии для известного глянца. Кинозвезда позировала в ярких образах для ноябрьского номера итальянского Vogue.

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На своей странице в Инстаграм 56-летняя "Девушка Бонда" разместила подборку фотографий, где предстала в различных платьях на фоне скульптурной мастерской. На двух кадрах Моника появилась в компании молодого мужчины, модели Эмануэля Де Лоренцо. На одном из фото парень обнимает Беллуччи и пытается ее поцеловать. Еще на одном фото Эмануэле гладит Монику по волосам.

Моника Беллуччи засветилась в объятиях молодого мужчины instagram.com/monicabellucciofficiel

Моника Беллуччи засветилась в объятиях молодого мужчины instagram.com/monicabellucciofficiel

Моника Беллуччи позировала для итальянского Vogue instagram.com/monicabellucciofficiel

Моника Беллуччи позировала для итальянского Vogue instagram.com/monicabellucciofficiel

Ранее сообщалось, что старшая дочь Моники Беллуччи впервые появилась на обложке глянца.

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