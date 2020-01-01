Роскошная Моника Беллуччи засветилась в объятиях молодого мужчины
Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поделилась с подписчиками кадрами из новой фотосессии для известного глянца. Кинозвезда позировала в ярких образах для ноябрьского номера итальянского Vogue.
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На своей странице в Инстаграм 56-летняя "Девушка Бонда" разместила подборку фотографий, где предстала в различных платьях на фоне скульптурной мастерской. На двух кадрах Моника появилась в компании молодого мужчины, модели Эмануэля Де Лоренцо. На одном из фото парень обнимает Беллуччи и пытается ее поцеловать. Еще на одном фото Эмануэле гладит Монику по волосам.
Ранее сообщалось, что старшая дочь Моники Беллуччи впервые появилась на обложке глянца.
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