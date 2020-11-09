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Крис Дженнер показала соблазнительное фото дочери в ванной

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Мама сестер Кардашьян и Дженнер опубликовала фотографию Кайли Дженнер, где она позировала в ванной при свечах.
Крис Дженнер показала соблазнительное фото дочери в ванной
Крис Дженнер показала соблазнительное фото дочери в ванной
Getty Images

Мама сестер Кардашьян и Дженнер, известная американская телезвезда, светская львица и продюсер Крис Дженнер поделилась в соцсети соблазнительным кадром младшей дочери Кайли Дженнер.

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На странице 65-летней Крис в Инстаграм появилось фото, где 23-летняя Кайли предстала в розовом боди. Самая молодая миллиардерша 2019 года позировала в ванне с лепестками роз при свечах. Такой пикантной публикацией мама и дочь решили анонсировать выход новой линии средств для ухода за кожей.

Ранее сообщалось, что сестры Кардашьян рассорились и не разговаривали друг с другом месяц.

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Теги: Крис Дженнер, Кайли Дженнер
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Источник: Ivonа bigmir)net

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