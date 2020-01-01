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Кайли Дженнер рассекретила, чем бы занималась, если бы не была знаменитостью

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Телезвезда и модель Кайли Дженнер рассказала, о какой профессии мечтала.
Кайли Дженнер рассекретила, чем бы занималась, если бы не была знаменитостью
Кайли Дженнер рассекретила, чем бы занималась, если бы не была знаменитостью
instagram.com/kyliejenner

Американская модель, предпринимательница, участница реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, самая молодая миллиардерша 2019 года и одна из самых дорогих звезд Инстаграма Кайли Дженнер рассекретила, кем бы работала, если бы не стала знаменитой.

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В своем видеоблоге на Ютубе 23-летняя Кайли призналась, что ее всегда привлекала тема макияжа. Девушка часто испытывает различные косметические средства. Поэтому считает, что ей бы идеально подошла работа визажиста.

Кроме того, Дженнер добавила, что частично ее мечта исполнилась. Ведь она является основательницей линии косметики Kylie Cosmetics. Также она часто делает макияж маме и сестрам.

Ранее сообщалось, что сестры Кардашьян рассорились и не разговаривали друг с другом месяц.

 

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Теги: Кайли Дженнер
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Источник: ivоna bigmir)net

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