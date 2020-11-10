Исполнитель роли Рона Уизли, актер Руперт Гринт зарегистрировался в Instagram и опубликовал первое фото новорожденной дочери.

Руперт Гринт завел страницу в Instagram: О чем первый пост звезды "Гарри Поттера" Getty Images

Знаменитый британский актер Руперт Гринт, наиболее известный по роли Рона Уизли в Поттериане, впервые зарегистрировался в популярной соцсети в Instagram.

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32-летний актер создал аккаунт во вторник, 10 ноября. Гринт уже поделился первой публикацией с фанами. Артист решил разместить в Сеть первое фото с дочерью. Малышка появилась на свет в начале мая этого года.

Стоит отметить, что благодаря этому посту, поклонники Руперта и его возлюбленной актрисы Джорджии Грум впервые узнали имя малышки.

“Привет, Instagram... опоздал всего на 10 лет, но я здесь. Гринт на Gram! Я здесь, чтобы познакомить вас всех с Венсдэй Джи Гринт. Оставайтесь в безопасности, Руперт“, - написал актер “Гарри Поттера“.

Ранее мы писали, что актриса “Гарри Поттера“ Джесси Кейв родила третьего ребенка.

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