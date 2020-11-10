«Не верю в эту любовь»: Сергея Мельника заподозрили в неискренности
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Участник шоу «Танці з зірками 2020» Сергей Мельник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с Анной Ризатдиновой. В прошлом эфире они с гимнасткой вместе станцевали страстную румбу, тогда Сергей признался в своих чувствах к девушке. Под публикацией знаменитость не стал скрывать своих желаний, ведь он четко идет к своей цели и намерен победить в этом шоу:
«Победа на этом проекте будет наша ❤💪. Уже столько сказано и так много написано, что сейчас хочется просто поделиться с вами нашими фото с прошлого эфира. В этом сезоне мы должны взять Кубок 🎊 🏆 🎊 💪😈».
Некоторые поклонники выразили свое недоверие искренности чувств звездной пары, а другие – пожелали Сергею удачи:
«Пара гарна, але це ненадовго, це так, шоу-бізнес».
«Вы с Аделиной очень классные, болею за вас».
«Будем надеяться, что это не пиар-ход. Не хочется разочарований в людях и в шоу!»
«Не верю в эту любовь, что только не сделают ради шоу».
«Эта Аня слишком дотошная».
«Дай Бог будете в финале!»
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