«Не верю в эту любовь»: Сергея Мельника заподозрили в неискренности

Украинский футболист Сергей Мельник поделился с подписчиками фото со своей возлюбленной.

Сергея Мельника заподозрили в неискренности instagram.com/sergeimelnik

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Участник шоу «Танці з зірками 2020» Сергей Мельник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с Анной Ризатдиновой. В прошлом эфире они с гимнасткой вместе станцевали страстную румбу, тогда Сергей признался в своих чувствах к девушке. Под публикацией знаменитость не стал скрывать своих желаний, ведь он четко идет к своей цели и намерен победить в этом шоу:

«Победа на этом проекте будет наша ❤💪. Уже столько сказано и так много написано, что сейчас хочется просто поделиться с вами нашими фото с прошлого эфира. В этом сезоне мы должны взять Кубок 🎊 🏆 🎊 💪😈».

Некоторые поклонники выразили свое недоверие искренности чувств звездной пары, а другие – пожелали Сергею удачи:

«Пара гарна, але це ненадовго, це так, шоу-бізнес». «Вы с Аделиной очень классные, болею за вас». «Будем надеяться, что это не пиар-ход. Не хочется разочарований в людях и в шоу!» «Не верю в эту любовь, что только не сделают ради шоу». «Эта Аня слишком дотошная». «Дай Бог будете в финале!»

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