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Богатая жизнь: полураздетая Миша Романова позирует с бокалом красной икры

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Экс-участница группы «ВИА-Гра» Миша Романова поделилась с подписчиками дерзким снимком.

Полураздетая Миша Романова позирует с бокалом красной икры
Полураздетая Миша Романова позирует с бокалом красной икры
instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На кадре знаменитость позирует в черном наряде, который соблазнительно оголяет плечи и грудь артистки. Образ певица дополнила массивными украшениями и выразительным макияжем с акцентом на губах. Однако главным атрибутом съемки является бокал, который наполнен красной икрой. Миша держит его двумя руками и томно смотрит в кадр.

Романова в шутливой форме прокомментировала свою публикацию:

«Кучеряво жить не запретишь😏 Но так было до карантина, идём дальше🙌😅».

Поклонники восхитились дерзким образом звезды, и рассыпались в комплиментах:

«Воу…какая красивая».

«Красота! Очень, очень идет».

«Суперская леди!»

«Вааау, как это все кошерно, тебе под стать».

«Божественная, восхитительная красота».

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Теги: Миша Романова, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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