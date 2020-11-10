Богатая жизнь: полураздетая Миша Романова позирует с бокалом красной икры

Экс-участница группы «ВИА-Гра» Миша Романова поделилась с подписчиками дерзким снимком.

Полураздетая Миша Романова позирует с бокалом красной икры instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На кадре знаменитость позирует в черном наряде, который соблазнительно оголяет плечи и грудь артистки. Образ певица дополнила массивными украшениями и выразительным макияжем с акцентом на губах. Однако главным атрибутом съемки является бокал, который наполнен красной икрой. Миша держит его двумя руками и томно смотрит в кадр.

Романова в шутливой форме прокомментировала свою публикацию:

«Кучеряво жить не запретишь😏 Но так было до карантина, идём дальше🙌😅».

Поклонники восхитились дерзким образом звезды, и рассыпались в комплиментах:

«Воу…какая красивая». «Красота! Очень, очень идет». «Суперская леди!» «Вааау, как это все кошерно, тебе под стать». «Божественная, восхитительная красота».

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