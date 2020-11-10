Богатая жизнь: полураздетая Миша Романова позирует с бокалом красной икры
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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На кадре знаменитость позирует в черном наряде, который соблазнительно оголяет плечи и грудь артистки. Образ певица дополнила массивными украшениями и выразительным макияжем с акцентом на губах. Однако главным атрибутом съемки является бокал, который наполнен красной икрой. Миша держит его двумя руками и томно смотрит в кадр.
Романова в шутливой форме прокомментировала свою публикацию:
«Кучеряво жить не запретишь😏 Но так было до карантина, идём дальше🙌😅».
Поклонники восхитились дерзким образом звезды, и рассыпались в комплиментах:
«Воу…какая красивая».
«Красота! Очень, очень идет».
«Суперская леди!»
«Вааау, как это все кошерно, тебе под стать».
«Божественная, восхитительная красота».
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