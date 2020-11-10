Без макияжа: Оля Полякова поразила поклонников своей естественной красотой
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует в белой футболке, сидя на кровати. Видимо, снимок был сделан утром, потому что у звезды нерасчесанные волосы, а лицо без единого намека на использование косметики. Отсутствие укладки и макияжа певице только на пользу, Оля выглядит очень милой и завораживает природной красотой.
Под публикацией Полякова намекнула, что ее запечатлел любимый человек:
«В объективе у людей, которые тебя любят, выходишь красиво!»
Поклонники восхитились внешним видом артистки, и осыпали ее комплиментами:
«Ты красотка».
«Олечка, твоя улыбка сводит с ума».
«По-моему Оля всегда на высоком уровне. Всегда миленькая, свеженькая, такая настоящая».
«Олечка, вы такая милая!»
«Шикарная! Обожаю!»
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