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Без макияжа: Оля Полякова поразила поклонников своей естественной красотой

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Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками фото, где предстала без макияжа.

Оля Полякова поразила поклонников своей естественной красотой
Оля Полякова поразила поклонников своей естественной красотой
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует в белой футболке, сидя на кровати. Видимо, снимок был сделан утром, потому что у звезды нерасчесанные волосы, а лицо без единого намека на использование косметики. Отсутствие укладки и макияжа певице только на пользу, Оля выглядит очень милой и завораживает природной красотой.

Под публикацией Полякова намекнула, что ее запечатлел любимый человек:

«В объективе у людей, которые тебя любят, выходишь красиво!»

Поклонники восхитились внешним видом артистки, и осыпали ее комплиментами:

«Ты красотка».

«Олечка, твоя улыбка сводит с ума».

«По-моему Оля всегда на высоком уровне. Всегда миленькая, свеженькая, такая настоящая».

«Олечка, вы такая милая!»

«Шикарная! Обожаю!»

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Теги: Оля Полякова, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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гость  (аноним)  11.11.2020, 15:29
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