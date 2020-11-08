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63-летняя Мелани Гриффит показала сногсшибательную фигуру в топе

Комментариев: 1
Американская актриса Мелани Гриффит поделилась с подписчиками фото, где продемонстрировала свои формы.

63-летняя Мелани Гриффит показала сногсшибательную фигуру в топе
63-летняя Мелани Гриффит показала сногсшибательную фигуру в топе
instagram.com/melaniegriffith

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Известная актриса Мелани Гриффит на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок, где предстала в коротеньком топе. На кадре знаменитость позирует в белых спортивных штанах и топе серого цвета, который соблазнительно подчеркивает плоский животик артистки. В 63 года звезда может похвастаться не просто стройной, а и спортивной фигурой.

Такую публикацию Мелани решила сделать в честь победы на президентских выборах Джо Байдена:

«Мои друзья и вся наша страна начинают новую главу. Мы снова можем дышать и радоваться, у нас есть президент Байден и вице-президент Харрис! Мы снова можем обниматься, помня о социальной дистанции».

Счастливую Гриффит запечатлел на фото флорист Джефф Литэм, вхожий в лучшие дома Беверли-Хиллз. Знаменитость уточнила, что они сняли защитные маски только для фото, а после снимка сразу же надели.

Поклонники решили такие откровенные наряды неподобающе носить в зрелом возрасте.

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Теги: Мелани Гриффит, актриса, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
masszeer    11.11.2020, 14:19
Оценка:  -22
masszeer
У нас в селе её бы звали бабушка Меланья.И епали бы её обычные трактористы Гнат,Орест и Грыць.
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