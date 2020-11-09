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Очень смело: Тарас Цымбалюк со своей невестой снялись полностью обнаженными

Комментариев: 2
Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился с подписчиками личным видео.

Тарас Цымбалюк со своей невестой снялись полностью обнаженными
Тарас Цымбалюк со своей невестой снялись полностью обнаженными
instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Популярный актер Тарас Цымбалюк на своей странице в Инстаграм опубликовал пикантное видео. На кадрах знаменитость со своей возлюбленной Тиной пробежались обнаженными по полю. Свои голые тела пара не постеснялась выставить на многотысячную аудиторию. Помимо видео, есть фото, где будущие супруги нежно обнимаются и целуются на природе, демонстрируя оголенные ягодицы.

Под публикацией Тарас написал так:

«Без зайвих слів».

Такой смелый видеоролик вызвал бурное обсуждение среди поклонников пары, которые высказали свое мнение в комментариях:

«Порнография какая-то».

«Голые и испуганные».

«Ни стыда, ни совести».

«Это красиво и совсем не вульгарно».

«Адам и Ева по-украински».

«Кастинг в порно пройшов. А якщо серйозно – потрібно бути таким впевненим у собі пофігістом, щоб зробити такий ролик. Дуже сміливо».

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Теги: Тарас Цымбалюк, актер, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.11.2020, 08:56
Оценка:  0
гость
Ну и нах....й эти понты, для тупой быдлятины?
гость  (аноним)  11.11.2020, 08:35
Оценка:  -1
гость
У него жена старая кашёлка. Он жoпой травы нарвал.
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