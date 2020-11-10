"За дурачков нас держите": Лиза Глинская опровергла слухи о беременности
Читай также: Регина Тодоренко поделилась трогательным видео со своим сыном
Судья проекта «МастерШеф» Лиза Глинская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с тренировки. На кадрах знаменитость занимается в спортивном зале и делает замеры своей фигуры. Телезвезда спровоцировала слухи о своей беременности лишь тем, что изрядно прибавила в весе. Однако поклонники не верили Лизе и забрасывали ее комментариями о том, что не нужно скрывать свое интересное положение.
Видимо Глинской эта ситуация настолько надоела, что она решила сделать фотоотчет, опубликовав снимки с тренировки. Под публикацией девушка написала:
«Как-то это не похоже на беременность 😂🤦🏻♀️
Наверное, просто надо чуток рот подзакрыть 😛😁 и вернуться к тренировкам)
А изменилась, просто потому, что влюбилась) так бывает))
P.S.: повеселил комментарий.. «Мы вас каждый день видим. И нам все понятно. Ваше положение... Что вы нас за дурачков держите»♀️♀️😂 не.. не держу)))».
Ранее Вера Брежнева задумалась о старости
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил