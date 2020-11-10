"За дурачков нас держите": Лиза Глинская опровергла слухи о беременности

Известный кондитер Лиза Глинская уверила подписчиков в том, что не беременна.

Лиза Глинская опровергла слухи о беременности instagram.com/lizaglinskaya

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Судья проекта «МастерШеф» Лиза Глинская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с тренировки. На кадрах знаменитость занимается в спортивном зале и делает замеры своей фигуры. Телезвезда спровоцировала слухи о своей беременности лишь тем, что изрядно прибавила в весе. Однако поклонники не верили Лизе и забрасывали ее комментариями о том, что не нужно скрывать свое интересное положение.

Видимо Глинской эта ситуация настолько надоела, что она решила сделать фотоотчет, опубликовав снимки с тренировки. Под публикацией девушка написала:

«Как-то это не похоже на беременность 😂🤦🏻‍♀️

Наверное, просто надо чуток рот подзакрыть 😛😁 и вернуться к тренировкам)

А изменилась, просто потому, что влюбилась) так бывает))

P.S.: повеселил комментарий.. «Мы вас каждый день видим. И нам все понятно. Ваше положение... Что вы нас за дурачков держите»‍♀️‍♀️😂 не.. не держу)))».

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