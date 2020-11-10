Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«На пенсии скучно не будет»: Вера Брежнева задумалась о старости

Комментариев: 3
Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками стильным селфи.

Вера Брежнева задумалась о старости
Вера Брежнева задумалась о старости
instagram.com/ververa

Читай также: Надя Дорофеева и Позитив публично признались друг другу в чувствах

Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость позирует сидя в машине, в свитере с высоким воротником и солнцезащитных очках черного цвета. Лицо певицы выглядит безупречно, несмотря на то, что на нем нет косметики.

Под публикацией Вера рассказала о том, что не скупится на добрые дела и зачастую получает приглашения в гости от тех, кому удалось помочь. Однако времени на то, чтобы встретиться с благодарными людьми у нее не хватает. Поэтому Брежнева решила, что будет ходить в гости на пенсии, когда свободного времени будет куда больше:

«Недавно, после очередного раза, когда удалось помочь незнакомым людям, я неожиданно получила сообщение с благодарностью и приглашением в гости) оно было таким трогательным, что захотелось взять и приехать!) и тут я задумалась... что если бы я начала ходить в гости ко всем, кому мне удалось помочь в жизни, к одному человеку в день, даже если бы я делала это без выходных - у меня бы ушли на это годы.. сразу стало тепло от таких мыслей) Но зато поняла, что на пенсии, если что, скучно не будет 🙃».

Поклонники восхитились добротой артистки, и рассыпались в комплиментах:

«Пусть ваш бумеранг добра вернется к вам».

«Восхищаюсь вами, вы вдохновляете нас, благодарю невероятная Вера».

«Вера, вы мой глоток вдохновения».

«Вера, вы большая молодец, что помогаете другим, а они вам отвечают теплой взаимностью».

Ранее Екатерина Кухар удивила поклонников откровенным образом 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Вера Брежнева, певица, фото, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  10.11.2020, 14:12
Оценка:  0
гость
Прокацапские СМИ, показывая таких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской
гость  (аноним)  10.11.2020, 14:11
Оценка:  0
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
гость  (аноним)  10.11.2020, 14:11
Оценка:  0
гость
ГАЛУШКА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь