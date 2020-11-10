«На пенсии скучно не будет»: Вера Брежнева задумалась о старости
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость позирует сидя в машине, в свитере с высоким воротником и солнцезащитных очках черного цвета. Лицо певицы выглядит безупречно, несмотря на то, что на нем нет косметики.
Под публикацией Вера рассказала о том, что не скупится на добрые дела и зачастую получает приглашения в гости от тех, кому удалось помочь. Однако времени на то, чтобы встретиться с благодарными людьми у нее не хватает. Поэтому Брежнева решила, что будет ходить в гости на пенсии, когда свободного времени будет куда больше:
«Недавно, после очередного раза, когда удалось помочь незнакомым людям, я неожиданно получила сообщение с благодарностью и приглашением в гости) оно было таким трогательным, что захотелось взять и приехать!) и тут я задумалась... что если бы я начала ходить в гости ко всем, кому мне удалось помочь в жизни, к одному человеку в день, даже если бы я делала это без выходных - у меня бы ушли на это годы.. сразу стало тепло от таких мыслей) Но зато поняла, что на пенсии, если что, скучно не будет 🙃».
Поклонники восхитились добротой артистки, и рассыпались в комплиментах:
«Пусть ваш бумеранг добра вернется к вам».
«Восхищаюсь вами, вы вдохновляете нас, благодарю невероятная Вера».
«Вера, вы мой глоток вдохновения».
«Вера, вы большая молодец, что помогаете другим, а они вам отвечают теплой взаимностью».
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