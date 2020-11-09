Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками трогательным видео.

Регина Тодоренко поделилась трогательным видео со своим сыном instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала милое видео. На кадрах знаменитость со своим сыном Майклом изучают экзотических животных. Однако попытки мальчика выговорить «сколопендра» или «тапиры» настолько забавные, что улыбка на лице появляется сама по себе. Регина выглядит очень сонной и это неудивительно, ведь артистка сняла видео ранним утром, и подписала его так:

«Такое вот чудесное утро».

Стоит отметить, что Тодоренко много времени уделяет развитию сына: Майкл регулярно занимается гимнастикой, посещает кулинарные курсы и не обходится без развивающей литературы.

Поклонники умилились звездным ребенком, и рассыпались в комплиментах:

«Ого! Вот это у вас занятия! Скоро в институт пойдет!» «Умничка какой». «Чудесный, умный малыш Майкл! Прекрасная, добрая, милая Регина!» «Как мило, я не могу оторваться». «Боже мой, какой же он славный мальчишка, умничка».

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