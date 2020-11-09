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Регина Тодоренко поделилась трогательным видео со своим сыном

Комментариев: 5
Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками трогательным видео.

Регина Тодоренко поделилась трогательным видео со своим сыном
Регина Тодоренко поделилась трогательным видео со своим сыном
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала милое видео. На кадрах знаменитость со своим сыном Майклом изучают экзотических животных. Однако попытки мальчика выговорить «сколопендра» или «тапиры» настолько забавные, что улыбка на лице появляется сама по себе. Регина выглядит очень сонной и это неудивительно, ведь артистка сняла видео ранним утром, и подписала его так:

«Такое вот чудесное утро».

Стоит отметить, что Тодоренко много времени уделяет развитию сына: Майкл регулярно занимается гимнастикой, посещает кулинарные курсы и не обходится без развивающей литературы.

Поклонники умилились звездным ребенком, и рассыпались в комплиментах:

«Ого! Вот это у вас занятия! Скоро в институт пойдет!»

«Умничка какой».

«Чудесный, умный малыш Майкл! Прекрасная, добрая, милая Регина!»

«Как мило, я не могу оторваться».

«Боже мой, какой же он славный мальчишка, умничка».

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Теги: Регина Тодоренко, видео, сын, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  10.11.2020, 14:10
Оценка:  0
гость
РЕГИНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  10.11.2020, 14:09
Оценка:  0
гость
Прокацапские СМИ, показывая таких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской
гость  (аноним)  10.11.2020, 14:09
Оценка:  0
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
гость  (аноним)  10.11.2020, 14:09
Оценка:  0
гость
Прокацапская потаскуха
гость  (аноним)  10.11.2020, 13:48
Оценка:  +1
гость
Сиповка.
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