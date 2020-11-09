Британская певица Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками пикантным фото.

Виктория Бекхэм поразила поклонников своей растяжкой instagram.com/victoriabeckham

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Жена известного футболиста Виктория Бекхэм на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где продемонстрировала свою гибкость. На кадре знаменитость запечатлена на диване в джинсах, широком свитере и теплых носках. Звезда с легкостью подняла одну ногу к своему лицу, показав великолепную растяжку.

Несколько лет назад, самого того не зная, Виктория запустила челлендж среди знаменитостей, опубликовав подобный снимок. Тогда селебрити так вдохновились снимком Бекхэм, что начали демонстрировать свои спортивные достижения, публикуя фото в Сети. Сейчас Виктория решила напомнить, что годы ей неподвластны и в свои 46 она с такой же легкостью может садиться на шпагат, как тогда.

Поклонники забросали Бекхэм комплиментами, отметив, что она в отличной форме:

«Ты выглядишь невероятно». «Лучшая жена! Лучшая мама! Лучшая женщина!» «Дэвид сильно избалован!» «Богиня».

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