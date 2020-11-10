Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками фото, где продемонстрировала сногсшибательный образ.

Тина Кароль удивила постройневшей фигурой в платье за 50 тысяч instagram.com/_fantina

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с презентации коллекционной книги «Ukrainian women in VOGUE». На мероприятие знаменитость надела силуэтное платье в клеточку, с небольшой пикантной деталью. Под пышным бюстом, на уровне живота, платье украсила прозрачная вставка, напоминающая корсет. Такой наряд, стоимостью в 1645 долларов, идеально подчеркнул достоинства фигуры артистки.

Также 35-летняя звезда выступила с трогательной речью, которую опубликовали на фан-страничке Кароль:

«На самом деле, красота спасет мир… В каждом своем шаге, каждая женщина каждое утро должна быть сильной, смелой, потому что, кто, если не она… Мы рождены в этом мире, чтобы украшать этот мир», — отметила певица.

Поклонники признались, что очень гордятся Тиной, и рассыпались в комплиментах:

«Тина, Вы это Любовь, Мудрость, Нежность, Вдохновение, Страсть, Сила, слезы и Радость ❤️❤️❤️ Будьте счастливы Тиночка 😍😍😍». «Наша гордость. Любим безгранично ❤️». «Тина Кароль - безусловно главная женщина Украины».

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