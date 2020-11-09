Камалия перепела знаменитую песню из фильма о Джеймсе Бонде
Известная исполнительница Камалия, которая в прошлом году попала в Книгу рекордов Украины, поразила поклонников новой публикацией. Артистка решила поделиться отрывком одного из своих выступлений.
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Так, на странице Камалии в Инстаграм появился ролик, где она на сцене исполнила кавер-версию саундтрека к фильму “Спектр“ о Джеймсе Бонде. Под сопровождение оркестра 43-летняя знаменитость спела популярный хит Сэма Смита - “Writing’s On The Wall“.
“Очень люблю смотреть фантастику с участием Джеймса Бонда и ее саундтреки. Особенно люблю песню Сэма Смита “Writing’s On The Wall“ - из фильма Spectre“, - подписала ролик Камалия.
Пользователи Сети принялись активно делиться впечатлениями от видео в комментариях:
- Талантище 👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏
- Шикарно
- Очень красиво вы спели эту песню🌹
- Удивительная музыка и прекрасный голос! 🌈
- ВЕЛИКОЛЕПНО!!!
- Умничка! Шикарно поёте!) Я уже мечтаю о Ваших концертах по всей Украине и по всему Миру!
Ранее певица Камалия запостила архивное фото, на котором ей 16 лет.
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