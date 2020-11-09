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Камалия перепела знаменитую песню из фильма о Джеймсе Бонде

Комментариев: 1
Певица Камалия опубликовала концертное видео, где она исполняет композицию Сэма Смита "Writing’s On The Wall".
Камалия перепела знаменитую песню из фильма о Джеймсе Бонде
Камалия перепела знаменитую песню из фильма о Джеймсе Бонде
instagram.com/kamaliyaofficial

Известная исполнительница Камалия, которая в прошлом году попала в Книгу рекордов Украины, поразила поклонников новой публикацией. Артистка решила поделиться отрывком одного из своих выступлений.

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Так, на странице Камалии в Инстаграм появился ролик, где она  на сцене исполнила кавер-версию саундтрека к фильму “Спектр“ о Джеймсе Бонде. Под сопровождение оркестра 43-летняя знаменитость спела популярный хит Сэма Смита - “Writing’s On The Wall“.

“Очень люблю смотреть фантастику с участием Джеймса Бонда и ее саундтреки. Особенно люблю песню Сэма Смита “Writing’s On The Wall“ - из фильма Spectre“, - подписала ролик Камалия.

Пользователи Сети принялись активно делиться впечатлениями от видео в комментариях:

  • Талантище 👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏
  • Шикарно
  • Очень красиво вы спели эту песню🌹
  • Удивительная музыка и прекрасный голос! 🌈
  • ВЕЛИКОЛЕПНО!!!
  • Умничка! Шикарно поёте!) Я уже мечтаю о Ваших концертах по всей Украине и по всему Миру!

Ранее певица Камалия запостила архивное фото, на котором ей 16 лет.

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Теги: Камалия, Джеймс Бонд, Сэм Смит
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
mrexxohh    10.11.2020, 13:27
Оценка:  -22
mrexxohh
Аналия выглядит сравнительно неплохо.Но её беда в том что она долбится только за шальное бабло.
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