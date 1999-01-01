91-летней вдове Шона Коннери грозит тюремное заключение: В чем причина

Власти Испании обвиняют художницу Мишелин Рокбрюн в налоговом мошенничестве.

Вдова первого актера, сыгравшего Джеймса Бонда, Шона Коннери, может попасть в тюрьму. 91-летней художнице Мишелин Рокбрюн грозит тюремное заключение и огромный штраф за мошенничество с налогами.

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Как пишет издание The Sun, власти Испании заявляют, что в 1999 году Коннери и Рокбрюн продали свою виллу в городе Марбелья на 10 миллионов долларов дороже, чем значилось в официальных документах. Отмечается, что финансами тогда занималась именно Мишелин.

Кроме того, звездных супругов подозревали в сговоре с мэрией Марбельи. Ведь на месте проданного особняка был построен жилой комплекс на 70 квартир, но разрешение было получено только на пять квартир.

В 2014 году с Шона Коннери были сняты все обвинения, однако к его жене у следователей еще остаются вопросы. Отмечается, что в ближайшее время 91-летняя Мишелин получит очередную повестку в суд. Художнице грозит тюремное заключение и 28 миллионов долларов штрафа.

Напомним, что Шон Коннери умер 31 октября в 90-летнем возрасте.

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