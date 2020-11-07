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Экс-невеста Ди Каприо Бар Рафаэли запостила откровенное фото в купальнике

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Израильская модель Бар Рафаэли показала, как выглядела 18 лет назад.
Экс-невеста Ди Каприо Бар Рафаэли запостила откровенное фото в купальнике
Экс-невеста Ди Каприо Бар Рафаэли запостила откровенное фото в купальнике
Getty Images

Знаменитая израильская модель и ведущая “Евровидения 2019“ Бар Рафаэли, которая ранее была невестой голливудского красавчика Леонардо Ди Каприо, поделилась пикантной фотографией из личного архива.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость разместила черно-белый снимок 18-летней давности. На раритетном кадре 17-летняя Бар позировала на пляже в откровенном купальнике на тонких бретельках, из-под которого просвечивались ее соски.

“Семнадцать. Свободна“, - лаконично подписала фото модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 & free

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

Напомним, что у Бар Рафаэли завязались любовные отношения с Леонардо Ди Каприо в 2006 году. После короткого расставания пара планировала сыграть свадьбу, однако в мае 2011 года актер и модель окончательно разошлись. Сейчас Рафаели замужем за бизнесменом Ади Эзра и воспитывает троих детей.

Ранее мы писали, что Бар Рафаэли и ее мама попались на неуплате налогов.

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Теги: Бар Рафаэли, Леонардо Ди Каприо
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Источник: Ivonа bigmir)net

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