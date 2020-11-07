Экс-невеста Ди Каприо Бар Рафаэли запостила откровенное фото в купальнике
Знаменитая израильская модель и ведущая “Евровидения 2019“ Бар Рафаэли, которая ранее была невестой голливудского красавчика Леонардо Ди Каприо, поделилась пикантной фотографией из личного архива.
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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость разместила черно-белый снимок 18-летней давности. На раритетном кадре 17-летняя Бар позировала на пляже в откровенном купальнике на тонких бретельках, из-под которого просвечивались ее соски.
“Семнадцать. Свободна“, - лаконично подписала фото модель.
Напомним, что у Бар Рафаэли завязались любовные отношения с Леонардо Ди Каприо в 2006 году. После короткого расставания пара планировала сыграть свадьбу, однако в мае 2011 года актер и модель окончательно разошлись. Сейчас Рафаели замужем за бизнесменом Ади Эзра и воспитывает троих детей.
Ранее мы писали, что Бар Рафаэли и ее мама попались на неуплате налогов.
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