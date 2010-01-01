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День рождения Зои Дойч: ТОП-10 лучших ролей голливудской красотки

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10 ноября дочери звезды трилогии "Назад в будущее" Лии Томпсон, актрисе Зои Дойч исполняется 26 лет.
День рождения Зои Дойч: ТОП-10 лучших ролей голливудской красотки
День рождения Зои Дойч: ТОП-10 лучших ролей голливудской красотки
Getty Images

Во вторник, 10 ноября, известная американская актриса Зои Дойч отмечает день рождения. Кинозвезде исполняется 26 лет. 

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Будущая знаменитость родилась в 1994 году в семье актрисы трилогии “Назад в будущее“ Лии Томпсон и режиссера Ховарда Дойча. Поэтому неудивительно, что Зои также решила связать свою жизнь с киноиндустрией.

В 2010 году она дебютировала на телевидении. Дойч получила роль Майи Беннетт в сериале “Все тип-топ, или Жизнь на борту“. Позже она появилась в таких сериалах, как “Двойник“, “Морская полиция: Спецотдел NCIS“, “Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого“ и “Их перепутали в роддоме“. 

Всемирная известной пришла к Зои Дойч в 2014 году после исполнения роли Розмари Хэзевей в ленте “Академия вампиров“. Сейчас на счету актрисы более двадцати ролей в фильмах и сериалам. Ivona предлагает вспомнить лучшие из них.

 ТОП-10 ЛУЧШИХ РОЛЕЙ ИМЕНИННИЦЫ ЗОИ ДОЙЧ:

“Академия вампиров“ - Розмари Хэзевей

“Почему он?“ - Стефани Флеминг

“За пропастью во ржи“ - Уна О’Нил

“Прекрасные создания“ -  Эмили Ашер

“Дедушка легкого поведения“ - Шадия

“Матрица времени“ - Саманта Кингстон

“Взрослые игры“ - Эрика

“Подстава“ - Харпер

“Политик“ - Инфинити Джексон

“Двойник“ - Джульет Мартин

Напомним, ранее свой 85-й день рождения отметил секс-символ XX века Ален Делон.

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Теги: Зои Дойч, день рождения
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Источник: Ivonа bigmir)net

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