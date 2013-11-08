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Секс-символ XX века отмечает день рождения: фото молодого Алена Делона

Комментариев: 11
Французский актер и режиссер Ален Делон отмечает сегодня, 8 ноября, свой 84-й день рождения.

Популярный секс-символ 60-80-тых годов, французский актер Ален Делон родился на свет 84 года назад. Сегодня, 8 ноября, он празднует очередной день рождения.

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По нему страдали, им восхищались, в него были влюблены не только французские девушки, но и женщины со всего мира.

Талантливый актер и ловелас Ален Делон, имея четверых детей и пару браков позади, в 84 года остается холост. Ivona предлагает вспомнить французского красавца и пленителя женских сердец в молодости.

Напомним, Ален Делон является обладатель премии Сезар за лучшую мужскую роль в картине Наша история (1984).

Смотри видео: Ален Делон - секс-символ XX века

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Теги: Ален Делон, день рождения
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Источник: Ivona bigmir)net,

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Комментариев (11)
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Осталось 600 символов
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marina**    10.10.2019, 07:39
Оценка:  +1
marina**
автор наверное специально самые неудачные фото выбирал
Лола ЖДАНОВА  (аноним)  08.11.2016, 22:18
Оценка:  -1
Лола ЖДАНОВА
Эх отсосать бы Делона))))
Мериди  (аноним)  08.11.2016, 15:17
Оценка:  -2
Мериди
Падло
Paris  (аноним)  08.11.2016, 13:59
Оценка:  -3
Paris
а он всё так же не пьёт одеколон ?
ЖучкаH2O  (аноним)  12.11.2013, 14:13
Оценка:  +1
ЖучкаH2O
шикарный актер!
гость  (аноним)  09.11.2013, 02:55
Оценка:  +2
гость
Роми Шнайдер одна из самых красивых актрис 20 века , сам Уолт Дисней сказал ,что у неё самое красивое
лицо какое он видел ( здесь её фото очень неудачные) Она так и осталась главной любовью Делона , так
он сам сказал .
Мне он в детстве нравился , а сейчас не очень - плебейское у него всё-таки лицо .
Алешка  (аноним)  08.11.2013, 23:01
Оценка:  -1
Алешка
Ох! Я от него без ума!!!!!!
гость  (аноним)  08.11.2013, 19:17
Оценка:  +1
гость
Так и остался один...неверный, видимо, как и многие французы. Ищут-ищут, а потом оказывается, что счастье-то было, но прошло незамеченным)
Nadezhda-888    08.11.2013, 19:05
Оценка:  +3
Nadezhda-888
Его улыбка... Его приподнятая бровь... Его взгляд... - влюблена со школьной скамьи! Первый фильм... помню тот день до сих пор..."Черный тюльпан"! Мечта: увидеть актера в действительности! Ален, здоровья Вам на многие лета!
гость  (аноним)  08.11.2013, 13:45
Оценка:  +6
гость
Красунчик!
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