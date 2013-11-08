Секс-символ XX века отмечает день рождения: фото молодого Алена Делона
Французский актер и режиссер Ален Делон отмечает сегодня, 8 ноября, свой 84-й день рождения.
Популярный секс-символ 60-80-тых годов, французский актер Ален Делон родился на свет 84 года назад. Сегодня, 8 ноября, он празднует очередной день рождения.
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По нему страдали, им восхищались, в него были влюблены не только французские девушки, но и женщины со всего мира.
Талантливый актер и ловелас Ален Делон, имея четверых детей и пару браков позади, в 84 года остается холост. Ivona предлагает вспомнить французского красавца и пленителя женских сердец в молодости.
Напомним, Ален Делон является обладатель премии Сезар за лучшую мужскую роль в картине Наша история (1984).
Смотри видео: Ален Делон - секс-символ XX века:
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лицо какое он видел ( здесь её фото очень неудачные) Она так и осталась главной любовью Делона , так
он сам сказал .
Мне он в детстве нравился , а сейчас не очень - плебейское у него всё-таки лицо .