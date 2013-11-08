Секс-символ XX века отмечает день рождения: фото молодого Алена Делона

Французский актер и режиссер Ален Делон отмечает сегодня, 8 ноября, свой 84-й день рождения.

Популярный секс-символ 60-80-тых годов, французский актер Ален Делон родился на свет 84 года назад. Сегодня, 8 ноября, он празднует очередной день рождения.

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По нему страдали, им восхищались, в него были влюблены не только французские девушки, но и женщины со всего мира.

Талантливый актер и ловелас Ален Делон, имея четверых детей и пару браков позади, в 84 года остается холост. Ivona предлагает вспомнить французского красавца и пленителя женских сердец в молодости.

Напомним, Ален Делон является обладатель премии Сезар за лучшую мужскую роль в картине Наша история (1984).

Смотри видео: Ален Делон - секс-символ XX века: