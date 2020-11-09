Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками сексуальными снимками.

Сексуальная Леся Никитюк поразила своим внешним видом instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость запечатлена в короткой кожаной юбке черного цвета и топе. Откровенный наряд подчеркивает достоинства фигуры Леси, оголяя подтянутый животик и длинные ноги. Образ Никитюк дополнила аксессуарами и ярким макияжем.

В таком соблазнительном наряде телезвезда отправилась провести вечер в компании подруг. Под публикацией Леся написала так:

«Режим «Шальная Императрица»😁🥂 включили і зразу виключили. Заклади до 22.00 😥 Але торт я встигла з’їсти🙊знаєте з чим?

- «С моим будущим весом»😉.

Поклонникам понравился стильный образ знаменитости, и они осыпали ее комплиментами:

«Вы самая лучшая 💗 Главное, что вы настоящая 💖 спасибо вам что вы есть 😍🔥». «Вы шикарны!!🔥» «Очень сексуальная!» «Леся, крутой образ! Класс!»

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