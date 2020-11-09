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Сексуальная Леся Никитюк поразила своим внешним видом

Комментариев: 9
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками сексуальными снимками.

Сексуальная Леся Никитюк поразила своим внешним видом
Сексуальная Леся Никитюк поразила своим внешним видом
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость запечатлена в короткой кожаной юбке черного цвета и топе. Откровенный наряд подчеркивает достоинства фигуры Леси, оголяя подтянутый животик и длинные ноги. Образ Никитюк дополнила аксессуарами и ярким макияжем.

В таком соблазнительном наряде телезвезда отправилась провести вечер в компании подруг. Под публикацией Леся написала так:

«Режим «Шальная Императрица»😁🥂 включили і зразу виключили. Заклади до 22.00 😥 Але торт я встигла з’їсти🙊знаєте з чим?
- «С моим будущим весом»😉.

Поклонникам понравился стильный образ знаменитости, и они осыпали ее комплиментами:

«Вы самая лучшая 💗 Главное, что вы настоящая 💖 спасибо вам что вы есть 😍🔥».

«Вы шикарны!!🔥»

«Очень сексуальная!»

«Леся, крутой образ! Класс!»

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Теги: Леся Никитюк, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (9)
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Отсортировать по дате Вниз
autsaider_gigimo    10.11.2020, 14:05
Оценка:  +6
autsaider_gigimo
Ей только быков в селе очаровывать
гость  (аноним)  10.11.2020, 13:55
Оценка:  0
гость
Как может такое блядво быть сексуальной?
гость  (аноним)  10.11.2020, 13:44
Оценка:  0
гость
На неё даже у вуек с полонын не встаёт.
гость  (аноним)  10.11.2020, 13:44
Оценка:  0
гость
Ни сиси ни писи и жопа с кулачек.
гость  (аноним)  10.11.2020, 13:34
Оценка:  0
гость
Старушка зажигает! Престарелые пенсионеры, видимо в восторге.
гость  (аноним)  10.11.2020, 13:00
Оценка:  0
гость
Тема сисек не раскрыта!
гость  (аноним)  10.11.2020, 10:45
Оценка:  0
гость
Когда ламинат была сексуальной ?
гость  (аноним)  10.11.2020, 10:39
Оценка:  0
гость
Ни ума ни фантазии у этой чувырлы с села.
гость  (аноним)  10.11.2020, 10:25
Оценка:  0
гость
Господи!!! Та яке ж воно дурне!!!!!
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