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Беременная Роми Стрейд снялась полностью обнаженной

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Ангел Victoria's Secret Роми Стрейд поделилась с подписчиками откровенными снимками.

Беременная Роми Стрейд снялась полностью обнаженной
Беременная Роми Стрейд снялась полностью обнаженной
instagram.com/romeestrijd

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Нидерландская супермодель Роми Стрейд на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото. На черно-белых кадрах знаменитость позирует полностью обнаженной, акцентируя внимание на своем округлившимся животике. Интимную зону девушка прикрывает руками, а длинные волосы закрывают грудь. На другом кадре голая Роми запечатлена в объятиях своего мужа, который охватил руками зону декольте своей возлюбленной.

25-летняя модель ждет первенца от своего жениха Лоренса ван Лиувена, с которым она в отношениях уже десять лет. Роми призналась, что их будущий ребенок долгожданный, ведь на протяжении долгого времени модели не удавалось забеременеть. Причиной проблем с зачатием стала карьера Стрейд, из-за моделинга девушка недобирала в весе, частые перелеты и стрессы спровоцировали гормональный сбой. Однако желание создать семью оказалось сильнее, поэтому в скором времени девушка ощутит на себе радость материнства.

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Теги: Роми Стрейд, супермодель, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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