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Ксения Мишина призналась, что ей желают смерти из-за Юлии Саниной

Комментариев: 6
Украинская певица Ксения Мишина обратилась к подписчикам с просьбой быть добрее.

Ксения Мишина призналась, что ей желают смерти из-за Юлии Саниной
Ксения Мишина призналась, что ей желают смерти из-за Юлии Саниной
instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала женственное фото. На кадре знаменитость позирует в черном платье с белыми воланами, которое изящно оголяет плечи. Образ артистка дополнила ярким макияжем, красивой прической и роскошными сережками.

Под публикацией звезда призналась, что после того, как она была приглашенной судьей в проекте «Танці з зірками 2020» и поставила 9 баллов одной из участниц, то на нее обрушилась волна негатива со стороны поклонников. Виновницей гневных комментариев стала Юлия Санина, которая, по мнению фанатов, достойна высшей оценки:

«Вчера после эфира @tanci1plus1 , где я была приглашённым судьей, мой Директ просто разорвало от количества хейта и пожеланий смерти. А причиной всего стала 9, которую я поставила Юлии Саниной за исполнение танца. Я понимаю привязанность фанатов, для которых Исполнитель-кумир и они готовы на многое, но в такой ситуации?!
А вы, те кто пишут злобные, полные ненависти пожелания, помните, прежде всего они разрушают вас».

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Теги: Ксения Мишина, актриса, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  10.11.2020, 12:53
Оценка:  +1
гость
А кто это? И та, вторая?
игнат    10.11.2020, 11:50
Оценка:  +2
игнат
Кто эта "знаменитая певица и популярная актрисса"? Видел только как ее жмакают в рекламе какого-то очередного отупеть-шоу...
ParisMA  (аноним)  10.11.2020, 11:27
Оценка:  -1
ParisMA
Ксения! Привыкайте, успешных Дам не любят, более того НЕНАВИДЯТ! Тяните свою линию без разговоров! Удачи Вам
гость  (аноним)  10.11.2020, 11:19
Оценка:  +2
гость
Кто все эти люди?
гость  (аноним)  10.11.2020, 10:50
Оценка:  -1
гость
Куча чувих ходят нетрахаными, а тут овцу ебут 15 человек.
гость  (аноним)  10.11.2020, 10:48
Оценка:  -1
гость
Зальют ей полный рот спермы, на проекте, и она захлебнётся. Её ещё не выворачивает от обилия хyёв на проекте.
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