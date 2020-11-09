Украинская певица Ксения Мишина обратилась к подписчикам с просьбой быть добрее.

Ксения Мишина призналась, что ей желают смерти из-за Юлии Саниной instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала женственное фото. На кадре знаменитость позирует в черном платье с белыми воланами, которое изящно оголяет плечи. Образ артистка дополнила ярким макияжем, красивой прической и роскошными сережками.

Под публикацией звезда призналась, что после того, как она была приглашенной судьей в проекте «Танці з зірками 2020» и поставила 9 баллов одной из участниц, то на нее обрушилась волна негатива со стороны поклонников. Виновницей гневных комментариев стала Юлия Санина, которая, по мнению фанатов, достойна высшей оценки:

«Вчера после эфира @tanci1plus1 , где я была приглашённым судьей, мой Директ просто разорвало от количества хейта и пожеланий смерти. А причиной всего стала 9, которую я поставила Юлии Саниной за исполнение танца. Я понимаю привязанность фанатов, для которых Исполнитель-кумир и они готовы на многое, но в такой ситуации?!

А вы, те кто пишут злобные, полные ненависти пожелания, помните, прежде всего они разрушают вас».

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