Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова поделилась с подписчиками милыми фото.

Экс-виагрянка Миша Романова умилила поклонников своими фото instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала нежные снимки. На кадрах знаменитость позирует в ярко-розовой водолазке с выразительным макияжем. Певица решила сделать акцент на губах, накрасив их блеском. А волосы звезда уложила на одну сторону. Милые селфи непривычно видеть на странице у Миши, поскольку девушка часто радует своих фанатов откровенными кадрами, демонстрируя свою фигуру.

Под публикацией Романова призналась, что осень – ее любимое время года:

«Осень - время молчаливого примирения с разными оттенками жизни. Люблю это время... Когда грустно, но ты не сдаешься и улыбаешься. Всем хорошей недели, таким же меланхоликам, как и я 🙌🏻😅».

Поклонникам пришлись по душе сдержанные снимки артистки, и они рассыпались в комплиментах:

«Такая красивая стала после ухода из группы, прям расцвела». «Ты моя любимая красавица». «От вас веет летом, и не какой грусти». «Шикарная девушка».

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