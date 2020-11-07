Датская супермодель Хелена Кристенсен поделилась с подписчиками откровенными фото.

51-летняя Хелена Кристенсен поделилась пикантными снимками instagram.com/helenachristensen

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Известная модель Хелена Кристенсен на своей странице в Инстаграм опубликовала серию сексуальных снимков. На кадрах знаменитость позирует в черном слитном купальнике с глубоким вырезом декольте. Звезда запечатлена со всех ракурсов, что позволяет детально рассмотреть шикарное тело. Длинные стройные ноги, упругие ягодицы кажутся эталоном красоты. Несмотря на то, что Хелена 1968 года, ее фигуре могут позавидовать 20-летние девушки. Сложно поверить, что в 51 год можно выглядеть так потрясающе.



На своем примере Кристенсен доказала, что бывших ангелов не бывает, даже если речь идет об ангелах Victoria’s Secret.



Поклонники восхитились шикарным телом Хелены, и рассыпались в комплиментах:

«Как выглядеть так же или хотя бы приблизиться к вашей красоте?» «Умопомрачительно и невероятно волнующе». «Вы молодеете с каждым годом!» «Не могу выбрать, какой снимок лучше, сохранила их все». «Хелена, вы открыли эликсир юности и стиля?!»

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