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Бывшая жена Узелкова поделилась нежным фото с сыном

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Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками милым фото.

Бывшая жена Узелкова поделилась нежным фото с сыном
Бывшая жена Узелкова поделилась нежным фото с сыном
instagram.com/uzelkova.marina

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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательный снимок с сыном. На кадре знаменитость позирует в компании своего сына. Роберт отвернулся к камере спиной, а спортсменка положила руку на плечо сыну и что-то сказала ему на ушко. Этот момент и удалось запечатлеть фотографу. Для фотосессии Марина надела бежевое пальто, волосы уложила на одну сторону и сделала нежный макияж.
 
Под публикацией Боржемская призналась, что она счастлива всем изменениям, которые произошли в ее жизни:

«Эта осень мне очень нравится🍁. Своей ненавязчивой простотой, приятной теплотой и вкусным капучино. Мне нравится, что я могу быть собой, делиться с вами своим настроением и жизненными событиями🙌».

Напомним, что Марина развелась со Славой Узелковым, забрала детей и уехала в свой родной город Винницу. Более того, после расторжения союза, Марина вернула свою девичью фамилию.

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Теги: Марина Боржемкая. фото, сын, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net
Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
krecchoo    09.11.2020, 12:17
Оценка:  -23
krecchoo
Сын явно от Джигурды...
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