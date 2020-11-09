Впервые в истории: Тина Кароль украсила обложку книги VOGUE

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками радостной новостью.

Тина Кароль украсила обложку книги VOGUE instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала обложку книги VOGUE со своим изображением. На кадре запечатлен профиль знаменитости. Для фотосессии звезда надела черную шляпу с широкими полями и сделала весьма непривычный макияж, с акцентом на глазах. Под публикацией Тина рассказала о том, что впервые в истории VOGUE на обложке книги украинская звезда.



Команда Vogue UA издала коллекционную книгу Ukrainian Women in Vogue, которую посвятила украинским женщинам, меняющим мир здесь и сейчас:

«Лучшие кадры из съемок Vogue UA превращают эту книгу в настоящую антологию феминизма и моды. Стильные образы 60 выдающихся украинок, которые нашли дело своей жизни, – источник вдохновения на все времена», - говорит главный редактор Vogue UA.



Тина Кароль призналась, что для нее большая честь быть причастной к изданию этой книги:

«Для меня большая честь украсить обложку книги VOGUE и быть в ней рядом с женщинами, которые не только нашли дело своей жизни и достигли в нем успеха, а и вдохновляют других идти за своей мечтой и историей своего успеха представляют Украину в мире».

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