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«Офигенная семейка»: Лилия Ребрик поделилась милым семейным видео

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Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками милым семейным видео.

Лилия Ребрик поделилась милым семейным видео
Лилия Ребрик поделилась милым семейным видео
instagram.com/liliia.rebrik

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Известная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательный видеоролик. На кадрах знаменитость со своими доченьками готовят сладкое лакомство. В процессе приготовления принимали участие, как старшая дочь Диана, так и младшая Полина. Девочки помогали маме замешивать тесто, раскатывать его и выдавливать формочками печенье. В конце актриса показала, какая аппетитная сладость у них вышла.

Также Лилия под публикацией написала пошаговый рецепт приготовления песочного печенья, чтобы подписчики смогли порадовать себя вкусным перекусом.

Поклонники поблагодарили актрису за рецепт и восхитились дружной семьей, рассыпавшись в комплиментах:

«Ви просто чарiвниця!!! Коли ви все встигаєте!! Дай боже вам всього найкращого!!!!»

«Дуже прекрасна сім'я.Чудові і гарні помічниці Ваші донечки.Лілічка,хай Вам щастить!❤»

«❤Дякую за рецепт,дуже просто ,а задоволення море,видно з відео,на смак перевіремо😂❤».

«Офигенная семейка».

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Теги: Лилия Ребрик, актриса, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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