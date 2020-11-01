«Офигенная семейка»: Лилия Ребрик поделилась милым семейным видео
Читай также: Счастливая Настя Каменских показала, как проводит досуг
Известная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательный видеоролик. На кадрах знаменитость со своими доченьками готовят сладкое лакомство. В процессе приготовления принимали участие, как старшая дочь Диана, так и младшая Полина. Девочки помогали маме замешивать тесто, раскатывать его и выдавливать формочками печенье. В конце актриса показала, какая аппетитная сладость у них вышла.
Также Лилия под публикацией написала пошаговый рецепт приготовления песочного печенья, чтобы подписчики смогли порадовать себя вкусным перекусом.
Поклонники поблагодарили актрису за рецепт и восхитились дружной семьей, рассыпавшись в комплиментах:
«Ви просто чарiвниця!!! Коли ви все встигаєте!! Дай боже вам всього найкращого!!!!»
«Дуже прекрасна сім'я.Чудові і гарні помічниці Ваші донечки.Лілічка,хай Вам щастить!❤»
«❤Дякую за рецепт,дуже просто ,а задоволення море,видно з відео,на смак перевіремо😂❤».
«Офигенная семейка».
Ранее 54-летняя Синди Кроуфорд засветила идеальные ноги в мини
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил