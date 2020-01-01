Супермодель 54-летняя Синди Кроуфорд засветила идеальные ноги в мини

Известная модель снялась в спортивном платье и носках - ее фигура все еще великолепна .

54-летняя Синди Кроуфорд позировала в мини instagram.com/cindycrawford

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Американская супермодель, пик карьеры которой пришелся на 1990-2000-е - 54-летняя Синди Кроуфорд показала идеальные ноги в коротком наряде.

Знаменитость снялась в спортивном мини-платье, продемонстрировав шикарную фигуру.

Фото Синди добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась, стоя на балконе. Одета Синди в длинный светлый свитшот с капюшоном, напоминающий платье. Домашний образ дополнили носки, на которые Кроуфорд не надела обувь.

Таким атмосферным фото Синди привлекла внимание подписчиков к выборам в США.

Я имею честь лично голосовать в Малибу. Я всегда была очень горда становиться частью этого процесса, и эти выборы не стали исключением. Поощряйте своих друзей и семью использовать их голоса - осталось всего пара дней! - написала Кроуфорд.

54-летняя Синди Кроуфорд позировала в мини instagram.com/cindycrawford

Ранее мы писали, что американская супермодель оголилась по случаю Хеллоуина.

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