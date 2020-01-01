Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Супермодель 54-летняя Синди Кроуфорд засветила идеальные ноги в мини

Комментариев: 0
Известная модель снялась в спортивном платье и носках - ее фигура все еще великолепна .

54-летняя Синди Кроуфорд позировала в мини
54-летняя Синди Кроуфорд позировала в мини
instagram.com/cindycrawford

Читай также: Американская фитнес-модель показала аппетитные форм в БДСМ-наряде

Американская супермодель, пик карьеры которой пришелся на 1990-2000-е - 54-летняя Синди Кроуфорд показала идеальные ноги в коротком наряде.

Знаменитость снялась в спортивном мини-платье, продемонстрировав шикарную фигуру.

Фото Синди добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась, стоя на балконе. Одета Синди в длинный светлый свитшот с капюшоном, напоминающий платье. Домашний образ дополнили носки, на которые Кроуфорд не надела обувь.

Таким атмосферным фото Синди привлекла внимание подписчиков к выборам в США.

Я имею честь лично голосовать в Малибу. Я всегда была очень горда становиться частью этого процесса, и эти выборы не стали исключением. Поощряйте своих друзей и семью использовать их голоса - осталось всего пара дней! - написала Кроуфорд. 

54-летняя Синди Кроуфорд позировала в мини
54-летняя Синди Кроуфорд позировала в мини
instagram.com/cindycrawford

Ранее мы писали, что американская супермодель оголилась по случаю Хеллоуина. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Синди Кроуфорд, модель, фигура звезды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь