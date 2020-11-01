Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками милыми фото.

Счастливая Настя Каменских показала, как проводит досуг instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков, на которых выглядит очень счастливо. На кадрах знаменитость позирует в лесу с корзиной грибов в руках. Для прогулки по лесу артистка надела желтую куртку, лосины и ботинки. Образ певица решила дополнить шапкой собственного бренда.

Под публикацией Каменских призналась, что получила массу удовольствия от пребывания на природе:

«Autumn entertainment 😄🍄

Сегодня испытала настоящий восторг от собирания грибов в лесу, «ныряния» ногами в листья и этих нереальных осенних красок вокруг!»

Судя по всему, среди звезд начались соревнования по сбору урожая. Ведь на прошлой неделе по грибы ходили семья Бабкиных, Горбунов с Осадчей, Плакидюк и другие.

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