Вот это фигура! Американская супермодель оголилась по случаю Хеллоуина

Супермодель Белла Хадид показала идеальный пресс и тонкую талию в откровенном наряде .

Белла Хадид засветилась в пикантном наряде и парике instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид отпраздновала Хеллоуин в пикантном наряде. Знаменитость примерила кроп-топ и короткую юбку со звериным принтом, а дополнили образ декоративные “косточки“.

Видео в образе Белла выложила в Инстаграм.

Белла позирует перед зеркалом, снимая себя на телефон.

Пикантный наряд подчеркнул идеальную фигуру модели - тонкую талию и пресс.

Сегодня я на той же работе, что и ровно год назад, когда решила быть Фредом Флинтстоуном за 2 дня до Хэллоуина, - написала Белла.

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