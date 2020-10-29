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Вот это фигура! Американская супермодель оголилась по случаю Хеллоуина

Комментариев: 1
Супермодель Белла Хадид показала идеальный пресс и тонкую талию в откровенном наряде .

Белла Хадид засветилась в пикантном наряде и парике
Белла Хадид засветилась в пикантном наряде и парике
instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид отпраздновала Хеллоуин в пикантном наряде. Знаменитость примерила кроп-топ и короткую юбку со звериным принтом, а дополнили образ декоративные “косточки“.

Видео в образе Белла выложила в Инстаграм.

Белла позирует перед зеркалом, снимая себя на телефон.

Пикантный наряд подчеркнул идеальную фигуру модели - тонкую талию и пресс.

Сегодня я на той же работе, что и ровно год назад, когда решила быть Фредом Флинтстоуном за 2 дня до Хэллоуина, - написала Белла.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала аппетитные формы в купальнике. 

 

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Теги: фигура звезд, хеллоуин, Белла Хадид
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
БРОКЕР_666    31.10.2020, 15:14
Оценка:  0
БРОКЕР_666
фигура в норме, но ибало - к0нченое
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