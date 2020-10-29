Вот это фигура! Американская супермодель оголилась по случаю Хеллоуина
Читай также: “Немного о пятнице“: MARUV сверкнула округлившимся животиком в дерзком мини
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид отпраздновала Хеллоуин в пикантном наряде. Знаменитость примерила кроп-топ и короткую юбку со звериным принтом, а дополнили образ декоративные “косточки“.
Видео в образе Белла выложила в Инстаграм.
Белла позирует перед зеркалом, снимая себя на телефон.
Пикантный наряд подчеркнул идеальную фигуру модели - тонкую талию и пресс.
Сегодня я на той же работе, что и ровно год назад, когда решила быть Фредом Флинтстоуном за 2 дня до Хэллоуина, - написала Белла.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала аппетитные формы в купальнике.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил