"Горячая штучка": Ким Кардашьян показала фигуру в откровенном купальнике
Читай также: “Немного о пятнице“: MARUV сверкнула округлившимся животиком в дерзком мини
Светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая недавно отметила 40-летие, продолжает будоражить фантазию поклонников откровенными образами. Инста-дива записала видео на морском курорте, на котором появилась в пикантном купальнике.
Ролик появился в Инстаграм.
В кадре Ким выходит из воды в мини-бикини ярко-салатового цвета, сексапильно виляя бедрами. На видео видна женственная фигура Кардашьян.
Фолловеры прокомментировали видео и назвали Ким невероятной и “горячей штучкой“.
Ранее мы писали, что Анджелина Джоли поразила Сеть пикантным снимком.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил