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"Горячая штучка": Ким Кардашьян показала фигуру в откровенном купальнике

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Светская львица Ким Кардашьян показала, как выходит из воды в мини-бикини .

Кардашьян показала фигуру в откровенном наряде
Кардашьян показала фигуру в откровенном наряде
instagram.com/kimkardashian

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Светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая недавно отметила 40-летие, продолжает будоражить фантазию поклонников откровенными образами. Инста-дива записала видео на морском курорте, на котором появилась в пикантном купальнике.

Ролик появился в Инстаграм.

В кадре Ким выходит из воды в мини-бикини ярко-салатового цвета, сексапильно виляя бедрами. На видео видна женственная фигура Кардашьян.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔫🏝💚

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Фолловеры прокомментировали видео и назвали Ким невероятной и “горячей штучкой“. 

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли поразила Сеть пикантным снимком.

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Теги: Ким Кардашьян, бикини, фигура звезд в бикини
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  31.10.2020, 13:57
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О, как там Тина Кароль? Как там Борис Моисеев?
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