"Горячая штучка": Ким Кардашьян показала фигуру в откровенном купальнике

Светская львица Ким Кардашьян показала, как выходит из воды в мини-бикини .

Кардашьян показала фигуру в откровенном наряде instagram.com/kimkardashian

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Светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая недавно отметила 40-летие, продолжает будоражить фантазию поклонников откровенными образами. Инста-дива записала видео на морском курорте, на котором появилась в пикантном купальнике.

Ролик появился в Инстаграм.

В кадре Ким выходит из воды в мини-бикини ярко-салатового цвета, сексапильно виляя бедрами. На видео видна женственная фигура Кардашьян.

Фолловеры прокомментировали видео и назвали Ким невероятной и “горячей штучкой“.

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