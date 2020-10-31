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"Немного о пятнице": MARUV сверкнула округлившимся животиком в дерзком мини

Комментариев: 6
Певица Анна Корсун показала свежие кадры из гримерки - звезда примерила откровенный наряд, в котором кажется, что она поправилась .

MARUV показала фигуру в мини-платье
MARUV показала фигуру в мини-платье
instagram.com/maruvofficial

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Певица Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, показала свежие кадры из гримерки. Звезда снялась в откровенном наряде, подчеркнувшем ее фигуру.

Фото Анна добавила в Инста-сториз.

В кадре MARUV появилась в ярком мини-платье и черной блузе-сетке. В облегающем наряде животик певицы кажется объемным. 

Немного о моей пятнице, - подписала снимки Анна Корсун.

MARUV показала фигуру в мини-платье
MARUV показала фигуру в мини-платье
instagram.com/maruvofficial

MARUV показала фигуру в мини-платье
MARUV показала фигуру в мини-платье
instagram.com/maruvofficial

MARUV показала фигуру в мини-платье
MARUV показала фигуру в мини-платье
instagram.com/maruvofficial

Ранее мы писали, что Jerry Heil побрилась налысо.

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Теги: откровенные наряды, животик, MARUV
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  31.10.2020, 13:18
Оценка:  -1
гость
КОРСУН, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  31.10.2020, 13:18
Оценка:  -1
гость
Украинцам необходимо раз и навсегда разорвать оставшиеся контакты, связи, отношения с м0ск0витскими еблоидами!
Общее прошлое, общие достижения, общие победы - все это, должно быть смешано с говном, проклято, забыто
гость  (аноним)  31.10.2020, 13:17
Оценка:  +1
гость
ОКАЗЫВАЕТСЯ!
Сейм Латвии принял поправки в закон о вузах, запрещающие обучение в частных университетах и колледжах
на КАЦАПСКОМ языке! До этого, был запрет на КАЦАПСКОЕ ХРЮКАНЬЕ в государственных учебных заведениях!
СЛАВА ЛАТВИИ!!!
гость  (аноним)  31.10.2020, 13:17
Оценка:  +1
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
гость  (аноним)  31.10.2020, 13:16
Оценка:  +1
гость
Прокацапские СМИ, показывая таких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской
гость  (аноним)  31.10.2020, 13:14
Оценка:  +1
гость
Корсун, ты еще не на ипаном кацапстане?! Что ты делаешь в Украине? ТП
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