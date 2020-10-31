"Немного о пятнице": MARUV сверкнула округлившимся животиком в дерзком мини
Певица Анна Корсун показала свежие кадры из гримерки - звезда примерила откровенный наряд, в котором кажется, что она поправилась .
Читай также: Дреды и черные ногти: Юлия Санина показала свое архивное фото
Певица Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, показала свежие кадры из гримерки. Звезда снялась в откровенном наряде, подчеркнувшем ее фигуру.
Фото Анна добавила в Инста-сториз.
В кадре MARUV появилась в ярком мини-платье и черной блузе-сетке. В облегающем наряде животик певицы кажется объемным.
Немного о моей пятнице, - подписала снимки Анна Корсун.
Ранее мы писали, что Jerry Heil побрилась налысо.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Общее прошлое, общие достижения, общие победы - все это, должно быть смешано с говном, проклято, забыто
Сейм Латвии принял поправки в закон о вузах, запрещающие обучение в частных университетах и колледжах
на КАЦАПСКОМ языке! До этого, был запрет на КАЦАПСКОЕ ХРЮКАНЬЕ в государственных учебных заведениях!
СЛАВА ЛАТВИИ!!!
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской