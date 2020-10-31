"Немного о пятнице": MARUV сверкнула округлившимся животиком в дерзком мини

Певица Анна Корсун показала свежие кадры из гримерки - звезда примерила откровенный наряд, в котором кажется, что она поправилась .

MARUV показала фигуру в мини-платье instagram.com/maruvofficial

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Певица Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, показала свежие кадры из гримерки. Звезда снялась в откровенном наряде, подчеркнувшем ее фигуру.

Фото Анна добавила в Инста-сториз.

В кадре MARUV появилась в ярком мини-платье и черной блузе-сетке. В облегающем наряде животик певицы кажется объемным.

Немного о моей пятнице, - подписала снимки Анна Корсун.

MARUV показала фигуру в мини-платье instagram.com/maruvofficial

MARUV показала фигуру в мини-платье instagram.com/maruvofficial

MARUV показала фигуру в мини-платье instagram.com/maruvofficial

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