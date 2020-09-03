"Только близкие люди": Остапчук и Горняк признались, какую хотят свадьбу

Владимир Остапчук рассказал, почему он и его невеста Кристина Горняк пока не назначили дату свадьбы.

В среду, 19 августа, известный ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук сделал предложение своей возлюбленной, нотариусу Кристиной Горняк во время празднования годовщины знакомства.

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Будущие супруги еще не назначили дату свадьбы. И, как выяснилось, на это есть очень важная причина. В интервью изданию “КП в Украине“ Владимир и Кристина заявили, что мечтают пригласить на церемонию родственников, которые сейчас живут за границей. Однако, из-за пандемии коронавируса влюбленные пока не могут это сделать.

“Есть большая сложность: многие наши родственники живут заграницей, мои в Дании, Франции, Кристины – в Венгрии и Штатах. Из-за карантина нереально всем собраться. Конечно, мы бы хотели видеть их всех на нашем празднике, но сейчас такие сложности… не знаю. Мы можем расписаться, готовы хоть сегодня. Но хочется сделать душевную вечеринку“, - поделился Остапчук.

Кроме того, ведущий добавил, что хотел бы видеть на своей свадьбе только самых близких людей.

“Я считаю, что праздник должен быть душевным. Только близкие люди. Мне не очень комфортно, когда миллион людей, и половину из них ты не знаешь. Я не люблю, когда это превращается в концерт. Считаю, что должен быть акцент на паре, и все должно связано с этим. И ведущий, конечно, нужен. Но кого вижу в этой роли, пока не знаю“, - сказал шоумен.

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