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Остапчук сделал предложение Горняк через год после знакомства (фото)

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Ведущий Владимир Остапчук попросил Кристину Горняк стать его женой в годовщину их знакомства.
Остапчук сделал предложение Горняк через год после знакомства (фото)
Остапчук сделал предложение Горняк через год после знакомства (фото)
Пресс-служба

Известный телеведущий, шоумен и стендап-комик Владимир Остапчук в день годовщины знакомства со своей девушкой нотариусом Кристиной Горняк во время романтической прогулки на яхте по Босфорскому проливу сделал ей предложение руки и сердца.

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В честь знаменательной для пары даты Кристина сделала Вове сюрприз и пригласила его в путешествие в Стамбул для двоих. Во время поездки Владимир ответил взаимностью и преподнес любимой не менее неожиданный подарок.

“Кристина - идеальная женщина, она делает меня лучше, она вдохновляет на творчество, поступки, идеи, привносит в нашу жизнь позитивные эмоции и романтику,  - делится Владимир Остапчук. - Я хотел сделать ей предложение красиво и по-особенному — она заслуживает именно этого. И поэтому решил сделать это ровно в 19:00 (время, когда 19.08.2019 года мы познакомились) на яхте посреди залива, в свете закатного солнца”.

Возлюбленные уже поделились романтическими снимками и видео в своих соцсетях. На них видно кольцо Tiffany с бриллиантом на руке Кристины и надпись: “Я сказала: даааа!”.

Смотрите, как Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк:

Напомним, ранее Владимир Остапчук похвастался дорогим подарком для новой возлюбленной.

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Теги: Владимир Остапчук, Кристина Горняк
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Источник: ivоna bigmir)net

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